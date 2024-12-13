Мстислав Чернов зняв фільм "2000 метрів до Андріївки"

Український режисер Мстислав Чернов. Фото: instagram.com/mstyslav.chernov/

Оскароносний український режисер Мстислав Чернов зняв новий фільм. Стрічка "2000 метрів до Андріївки" розповість історію про деокупацію села Андріївка під Бахмутом.

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю Sundance в США, де й покажуть стрічку Чернова.

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Фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"

Кадри нової стрічки розкажуть глядачеві про те, як українські військові долали замінований ліс, щоб звільнити стратегічно важливе село Андріївка неподалік Бахмуту. Журналіст просувається разом зі взводом. Чернов показав справжнє життя українських захисників в окопах.

"У час, коли вирішується доля та майбутнє України, для мене важливо показати перспективу солдатів. Тих, хто віддав своє життя, та тих, хто продовжує боротися. Фільм створений для того, щоб помістити глядача прямо на поле бою, поряд з військовими, щоб побачити й відчути їхній досвід і те, як це — бути там", — зазначив режисер.

Кадр з фільму "2000 метрів до Андріївки". Фото: festival.sundance.org

Фестиваль Sundance, на якому покажуть стрічку Чернова пройде з 23 січня по 2 лютого 2025 року. Минулого року на цьому ж кінофестивалі документальний фільм режисера "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій.

Нагадаємо, раніше продюсерка "20 днів у Маріуполі" Василиса Степаненко розповіла, як команда вивозила відзняті матеріали з окупованого міста. Також Новини.LIVE розповідали про життя Мстислава Чернова і його патріотичну позицію.