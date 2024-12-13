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Мстислав Чернов представит новый фильм о войне в Украине

13 декабря 2024 13:05
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Мстислав Чернов снял фильм "2000 метров к Андреевке"
Украинский режиссер Мстислав Чернов. Фото: instagram.com/mstyslav.chernov/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Оскароносный украинский режиссер Мстислав Чернов снял новый фильм. Лента "2000 м до Андреевки" расскажет историю о деоккупации села Андреевка под Бахмутом.

Об этом сообщается на сайте кинофестиваля Sundance в США, где и покажут фильм Чернова.

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Фильм Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке"

Кадры новой ленты расскажут зрителю о том, как украинские военные преодолевали заминированный лес, чтобы освободить стратегически важное село Андреевка недалеко от Бахмута. Журналист продвигается вместе со взводом. Чернов показал настоящую жизнь украинских защитников в окопах.

"Во время, когда решается судьба и будущее Украины, для меня важно показать перспективу солдат. Тех, кто отдал свою жизнь, и тех, кто продолжает бороться. Фильм создан для того, чтобы поместить зрителя прямо на поле боя, рядом с военными, чтобы увидеть и почувствовать их опыт и то, как это — быть там", — отметил режиссер.

Мстислав Чернов снял фильм "2000 метров к Андреевке"
Кадр из фильма "2000 метров к Андреевке". Фото: festival.sundance.org

Фестиваль Sundance, на котором покажут ленту Чернова, пройдет с 23 января по 2 февраля 2025 года. В прошлом году на этом же кинофестивале документальный фильм режиссера "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий.

Напомним, ранее продюсер "20 дней в Мариуполе" Василиса Степаненко рассказала, как команда вывозила отснятые материалы из оккупированного города. Также Новини.LIVE рассказывали о жизни Мстислава Чернова и его патриотической позиции.

кино фестиваль режиссер 20 дней в Мариуполе Мстислав Чернов

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