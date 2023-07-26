Мультсеріал "Сімпсони" передбачив майбутнє соцмережі Twitter

Фрагмент з мультсеріалу "Сімпсони". Фото: Google

Напередодні, власник соціальної мережі Twitter, американський мільярдер Ілон Маск замінив логотип компанії. Відтепер замість синіх пташок користувачі бачать літеру Х на чорному фоні. Втім подібне ще 11 років тому передбачили творці мультсеріалу "Сімпсони".

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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В одному з епізодів "Сімпсонів" за 2012 рік показано, як Гомер використовує додаток, що нагадує новий логотип Twitter. Сцена стала вірусною в соціальних мережах після того, як її помітили фанати. "Сімпсони" вже давно заслужили собі репутацію віщунів майбутнього, і драматичний ребрендинг соціальної мережі чергове підтвердження цього факту.

В мережі було кілька оброблених версій, які, здавалося, показували логотип X в шоу, але вони виявилися підробленими. Це вказав вебсайт перевірки фактів Snopes.

Фрагмент з мультсеріалу "Сімпсони". Фото: Google

"Сімпсони" добре відомі тим, що передбачили низку подій, зокрема пандемію коронавірусу та президентство Дональда Трампа. Серіал виходить протягом 33 років і торкається широкого кола тем у своїх 750 епізодах. Тому й здається, що він охопив абсолютно все.

Новий дизайн Twitter. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Ілон Маск вирішив змінити лого у Twitter та як тепер називатимуть "твіти". Також ми розповідали, які проблеми можуть чекати Ілона Маска через ребрендинг Twitter.