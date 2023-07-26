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Мультсериал "Симпсоны" предсказал будущее соцсети Twitter

26 июля 2023 08:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Мультсериал "Симпсоны" предсказал будущее соцсети Twitter
Фрагмент из мультсериала "Симпсоны". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне владелец социальной сети Twitter американский миллиардер Илон Маск заменил логотип компании. Теперь вместо синих птичек пользователи видят букву Х на черном фоне. Впрочем, подобное еще 11 лет назад предсказали создатели мультсериала "Симпсоны".

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В одном из эпизодов "Симпсонов" за 2012 год показано, как Гомер использует приложение, напоминающее новый логотип Twitter. Сцена стала вирусной в социальных сетях, после того как ее заметили фанаты. "Симпсоны" уже давно заслужили себе репутацию прорицателей будущего, и драматический ребрендинг социальной сети очередное подтверждение этого факта.

В сети было несколько обработанных версий, которые, казалось, показывали логотип X в шоу, но оказались подделками. Это указал веб-сайт проверки фактов Snopes.

Фрагмент из мультсериала "Симпсоны". Фото: Google

"Симпсоны" хорошо известны тем, что предсказали ряд событий, в том числе пандемию коронавируса и президентство Дональда Трампа. Сериал выходит в течение 33 лет и затрагивает широкий круг тем в своих 750 эпизодах. Потому и кажется, что он охватил абсолютно все.

Новый дизайн Twitter. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, почему Илон Маск решил сменить лого в Twitter и как теперь будут называть "твиты". Также мы рассказывали, какие проблемы могут ожидать Илона Маска из-за ребрендинга Twitter.

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