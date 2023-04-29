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На Adidas подали позов через розрив партнерства з Каньє Вестом

29 квітня 2023 09:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Adidas подали позов через розрив партнерства з Каньє Вестом
Репер Каньє Вест. Фото: wikimedia Сommons
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Інвестори подали до суду Adidas AG, стверджуючи, що компанія знала про ризики, пов'язані з її партнерством з репером Ye, задовго до того, як його антисемітські коментарі стали відомі. Adidas припинив співпрацю з Ye минулого року.

Про це пише Bloomberg.

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Інвестори стверджують, що у 2018 році вище керівництво компанії обговорювало ризики продовження співпраці з Ye. У звіті за 2018 рік компанія, на думку позивачів, не розкрила серйозних питань, пов'язаних із партнерством з Ye, та не попередила акціонерів про можливість припинення партнерства через його поведінку.

У наступні роки компанія не розкривала інформацію про антисемітські коментарі Ye на адресу співробітників Adidas. Акції Adidas падали в міру погіршення відносин з Ye, і угоду було розірвано.

Після цього Adidas продовжував приймати поставки одягу Yeezy від постачальників, які її виробляють, та розглядає можливість продажу продукції Yeezy. Роздрібна вартість останніх продуктів Yeezy становить 1,2 мільярда євро. Adidas наразі не прокоментував позов.

Нагадаємо, що Adidas анонсував перші збитки за останній 31 рік роботи. Компанія зазнає труднощів, скорочує дивіденди та бонуси.

Відомо, що наприкінці 2022 року другий за величиною виробник спортивного одягу в світі отримав квартальні операційні збитки, оскільки продаж з Китаю скоротився вдвічі, а кількість непроданих кросівок Yeezy зросла після рішення бренду розірвати зв'язки з американським репером Каньє Вестом.

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