На Adidas подали иск из-за разрыва партнерства с Канье Уэстом

Рэпэр Канье Уэст. Фото: wikimedia Сommons

Инвесторы подали в суд на Adidas AG, утверждая, что компания знала о рисках, связанных с ее партнерством с рэпером Ye, задолго до того, как его антисемитские комментарии стали известны. Adidas прекратил сотрудничество с Ye в прошлого года.

Об этом пишет Bloomberg.

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Инвесторы утверждают, что в 2018 году высшее руководство компании обсуждало риски продолжения сотрудничества с Ye. В отчете за 2018 год компания, по мнению истцов, не раскрыла серьезных вопросов, связанных с партнерством с Ye, и не предупредила акционеров о возможности прекращения партнерства из-за его поведения.

В последующие годы компания не раскрывала информацию о антисемитских комментариях Ye в адрес сотрудников Adidas. Акции Adidas падали по мере ухудшения отношений с Ye, и сделка была расторгнута.

После этого Adidas продолжал принимать поставки экипировки Yeezy от поставщиков, которые ее производят, и рассматривает возможность продажи продукции Yeezy. Розничная стоимость последних продуктов Yeezy составляет 1,2 миллиарда евро. Adidas пока не прокомментировал иск.

Напомним, что Adidas анонсировал первый ущерб за последний 31 год работы. Компания испытывает трудности, сокращает дивиденды и бонусы.

Известно, что в конце 2022 года второй по величине производитель спортивной одежды в мире получил квартальные операционные убытки, поскольку продажи из Китая сократились вдвое, а количество непроданных кроссовок Yeezy выросло после решения бренда разорвать связи с американским рэпером Канье Вестом.