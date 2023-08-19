На фронті загинув актор серіалу "Кріпосна" та багатьох інших відомих проєктів

Актор, захисник України Олексій Хільський. Фото: Facebook/hilskiy

Війна продовжує забирати життя найкращих синів та доньок нашої країни. В бою проти окупантів на Запорізькому напрямку загинув відомий актор Олексій Хільський.

Про це у своєму Facebook повідомила дружина Героя, акторка Надія Хільська.

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Подробиці

35-річний актор, зірка, зокрема серіалів "Кріпосна", "Виклик", "Пес-5" та багатьох інших, пішов боронити Україну на початку повномасштабної війни. Олексій двічі отримував поранення, проте все одно повертався на фронт. Хільський, зокрема, захищав Бахмут, Соледар та брав участь у деокупації Херсона.

"Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх, кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався, він робив із пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїн", — написала дружина Героя України.

Вони були разом понад 16 років.

Олексій та Надія Хільські. Фото: Facebook/hilskiy

Керівниця Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, акторка Олеся Жураківська однією з перших в шоу-бізнесі відреагувала на загибель свого колеги.

"Бракує слів. Суцільний біль і люта ненависть.Співчуваю рідним. Схиляю голову перед одним із найкращих синів України, що віддав найдорожче задля майбутнього рідної землі, за кожного з нас. Вічна памʼять Герою", — написала вона.

Про Олексія Хільського

Народився 14 листопада 1987 року в Кам'янську. Зіграв у таких картинах, як "Поганий хороший коп" (Єгор), "Лікар Ковальчук" (Ігор), "Кріпосна" (Богдан), "Загадка для Анни" (Стеблов), "Нюхач-3" (Роберт), "Пес-5" (Роман) та інших. 2021 року зіграв головну роль у другому сезоні драми "Виклик", а також у третьому сезоні.

Одружений. Дружина Надія Хільська — також українська акторка, відома за ролями в таких стрічках, як "Швидка", "Простір", "Надія", "Щастя за рецептом", "Любов на реабілітації" та інших. Подружжя виховує доньку Валерію.

Олексій Хільський до початку повномасштабної війни. Фото: Facebook/hilskiy

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув український актор Євген Світличний. Також ми розповідали, що в бою проти окупантів загинув бойовий медик та київський сировар Юрій Антонов.