Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow На фронті загинув актор серіалу "Кріпосна" та багатьох інших відомих проєктів arrow

На фронті загинув актор серіалу "Кріпосна" та багатьох інших відомих проєктів

19 серпня 2023 09:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
На фронті загинув актор серіалу "Кріпосна" та багатьох інших відомих проєктів
Актор, захисник України Олексій Хільський. Фото: Facebook/hilskiy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Війна продовжує забирати життя найкращих синів та доньок нашої країни. В бою проти окупантів на Запорізькому напрямку загинув відомий актор Олексій Хільський. 

Про це у своєму Facebook повідомила дружина Героя, акторка Надія Хільська.

Читайте також:

Подробиці

35-річний актор, зірка, зокрема серіалів "Кріпосна", "Виклик", "Пес-5" та багатьох інших, пішов боронити Україну на початку повномасштабної війни. Олексій двічі отримував поранення, проте все одно повертався на фронт. Хільський, зокрема, захищав Бахмут, Соледар та брав участь у деокупації Херсона.

"Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх, кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався, він робив із пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя!  Я кохаю тебе, мій воїн", — написала дружина Героя України. 

Вони були разом понад 16 років.

Олексій та Надія Хільські. Фото: Facebook/hilskiy 

Керівниця Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, акторка Олеся Жураківська однією з перших в шоу-бізнесі відреагувала на загибель свого колеги.

"Бракує слів. Суцільний біль і люта ненависть.Співчуваю рідним. Схиляю голову перед одним із найкращих синів України, що віддав найдорожче задля майбутнього рідної землі, за кожного з нас. Вічна памʼять Герою", — написала вона.

Про Олексія Хільського

Народився 14 листопада 1987 року в Кам'янську. Зіграв у таких картинах, як "Поганий хороший коп" (Єгор), "Лікар Ковальчук" (Ігор), "Кріпосна" (Богдан), "Загадка для Анни" (Стеблов), "Нюхач-3" (Роберт), "Пес-5" (Роман) та інших. 2021 року зіграв головну роль у другому сезоні драми "Виклик", а також у третьому сезоні.

Одружений. Дружина Надія Хільська — також українська акторка, відома за ролями в таких стрічках, як "Швидка", "Простір", "Надія", "Щастя за рецептом", "Любов на реабілітації" та інших. Подружжя виховує доньку Валерію.

Олексій Хільський до початку повномасштабної війни. Фото: Facebook/hilskiy

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув український актор Євген Світличний. Також ми розповідали, що в бою проти окупантів загинув бойовий медик та київський сировар Юрій Антонов.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз