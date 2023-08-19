На фронті загинув актор серіалу "Кріпосна" та багатьох інших відомих проєктів
Війна продовжує забирати життя найкращих синів та доньок нашої країни. В бою проти окупантів на Запорізькому напрямку загинув відомий актор Олексій Хільський.
Про це у своєму Facebook повідомила дружина Героя, акторка Надія Хільська.
Подробиці
35-річний актор, зірка, зокрема серіалів "Кріпосна", "Виклик", "Пес-5" та багатьох інших, пішов боронити Україну на початку повномасштабної війни. Олексій двічі отримував поранення, проте все одно повертався на фронт. Хільський, зокрема, захищав Бахмут, Соледар та брав участь у деокупації Херсона.
"Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх, кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався, він робив із пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїн", — написала дружина Героя України.
Вони були разом понад 16 років.
Керівниця Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, акторка Олеся Жураківська однією з перших в шоу-бізнесі відреагувала на загибель свого колеги.
"Бракує слів. Суцільний біль і люта ненависть.Співчуваю рідним. Схиляю голову перед одним із найкращих синів України, що віддав найдорожче задля майбутнього рідної землі, за кожного з нас. Вічна памʼять Герою", — написала вона.
Про Олексія Хільського
Народився 14 листопада 1987 року в Кам'янську. Зіграв у таких картинах, як "Поганий хороший коп" (Єгор), "Лікар Ковальчук" (Ігор), "Кріпосна" (Богдан), "Загадка для Анни" (Стеблов), "Нюхач-3" (Роберт), "Пес-5" (Роман) та інших. 2021 року зіграв головну роль у другому сезоні драми "Виклик", а також у третьому сезоні.
Одружений. Дружина Надія Хільська — також українська акторка, відома за ролями в таких стрічках, як "Швидка", "Простір", "Надія", "Щастя за рецептом", "Любов на реабілітації" та інших. Подружжя виховує доньку Валерію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув український актор Євген Світличний. Також ми розповідали, що в бою проти окупантів загинув бойовий медик та київський сировар Юрій Антонов.