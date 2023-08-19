На фронте погиб актер сериала "Крепостная" и многих других известных проектов

Актер, защитник Украины Алексей Хильский. Фото: Facebook/hilskiy

Война продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей нашей страны. В бою против оккупантов в Запорожском направлении погиб известный актер Алексей Хильский.

Об этом в своем Facebook сообщила супруга Героя, актриса Надежда Хильская.

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35-летний актер, звезда, в частности сериалов "Крепостная", "Вызов", "Пес-5" и многих других, пошел защищать Украину в начале полномасштабной войны. Алексей дважды получал ранения, но все равно возвращался на фронт. Хильский, в частности, защищал Бахмут, Соледар и участвовал в деоккупации Херсона.

"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", — написала жена Героя Украины.

Они были вместе более 16 лет.

Алексей и Надежда Хильские. Фото: Facebook/hilskiy

Руководитель Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, актриса Олеся Жураковская одной из первых в шоу-бизнесе отреагировала на гибель своего коллеги.

"Не хватает слов. Сплошная боль и лютая ненависть. Сочувствую родным. Склоняю голову перед одним из лучших сыновей Украины, который отдал самое дорогое для будущего родной земли, за каждого из нас. Вечная память Герою", — написала она.

Об Алексее Хильском

Родился 14 ноября 1987 года в Каменске. Сыграл в таких картинах, как "Плохой хороший коп" (Егор), "Врач Ковальчук" (Игорь), "Крепостная" (Богдан), "Загадка для Анны" (Стеблов), "Нюхач-3" (Роберт), "Пес-5" (Роман) и других. В 2021 году сыграл главную роль во втором сезоне драмы "Вызов", а также в третьем сезоне.

Женат. Жена Надежда Хильская — также украинская актриса, известная по ролям в таких лентах, как "Скорая", "Пространство", "Надежда", "Счастье по рецепту", "Любовь на реабилитации" и других. Супруги воспитывают дочь Валерию.

Алексей Хильский до начала полномасштабной войны. Фото: Facebook/hilskiy

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб украинский актер Евгений Светличный. Также мы рассказывали, что в бою против оккупантов погиб боевой медик и киевский сыровар Юрий Антонов.