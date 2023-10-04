На війні загинув відомий музикант з Західної України

Музикант і військовий Андрій Чепіль. Фото Facebook: Андрій Чепіль

Сьогодні стало відомо про загибель на фронті військового, пластуна, музиканта гурту "КораЛЛі" Андрія Чепіля з Івано-Франківська, позивний "Кріс".

Про його загибель повідомили на сайті скаутської організації "Пласт".

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Андрій Чепіль був музикантом гурту з західної України — "КораЛЛі". Він грав на трембіті, саксофоні та співав. Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при Президентському полку.

Був учасником кавер-гуртів "Frisson Band", "Smerichka", а у фолк-рок гурті "КораЛЛІ" був трембітарем.

Музикант і військовий Андрій Чепіль. Фото Facebook: Андрій Чепіль

З 2001 року долучився до скаутської організації "Пласт".

Восени 2021 Андрій Чепіль одружився з музиканткою Богданою Кінаш.

Після повномасштабного російського вторгнення в березні 2022 року мобілізувався до ЗСУ. Спершу брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма, та Куп’янська як кулеметник в одному з підрозділів. Згодом з власної ініціативи перевівся до 47 окремої механізованої бригади "Маґура".

Музикант і військовий Андрій Чепіль. Фото Facebook: Андрій Чепіль

Андрій брав участь у військових навчаннях у Німеччині, де здобував навички роботи на бойовій машині M2 Bradley. Був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, а також виконував обов’язки командира взводу.

Загинув 28 червня 2023-го року ще з трьома побратимами під час виконання бойового завдання, штурмуючи російські війська.

Забрати тіло вдалося аж через чотири тижні, коли лінія бойових зіткнень була відсунута в бік ворога. За понад два місяці за допомогою ДНК-експертизи вдалося ідентифікувати тіло Андрія Чепіля.

Нагадаємо, ми писали, що український спортсмен загинув під час бою у Бахмуті. Також ми повідомляли, що трьом бійцям зі Львівщини президент присвоїв звання Героя України посмертно.