На войне погиб известный музыкант из Западной Украины

Музыкант и военный Андрей Чепиль. Фото Facebook: Андрей Чепиль

Сегодня стало известно о гибели на фронте военного, пластуна, музыканта группы "КораЛЛі" Андрея Чепиля из Ивано-Франковска, позывном "Крис".

Об этом сообщили на сайте скаутской организации "Пласт".

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Андрей Чепиль был музыкантом группы из западной Украины - "КораЛЛі". Он играл на трембите, саксофоне и пел. Проходил срочную службу в военном оркестре почетного караула при Президентском полке.

Был участником кавер-групп "Frisson Band", "Smerichka", а в фолк-роке группе "КораЛЛі" играл на трембите.

Музыкант и военный Андрей Чепиль. Фото Facebook: Андрей Чепиль

С 2001 года присоединился к скаутской организации "Пласт".

Осенью 2021 года Андрей Чепиль женился на музыкантке Богдане Кинаш.

После полномасштабного российского вторжения в марте 2022 года мобилизовался в ВСУ. Сначала принимал участие в боевых действиях в Харьковской области, возле Изюма и Купянска как пулеметчик в одном из подразделений. Впоследствии по собственной инициативе перевелся в 47 отдельную механизированную бригаду "Магура".

Музыкант и военный Андрей Чепиль. Фото Facebook: Андрей Чепиль

Андрей участвовал в военных учениях в Германии, где приобретал навыки работы на боевой машине M2 Bradley. Являлся главным сержантом взвода, командиром боевой машины, а также исполнял обязанности командира взвода.

Погиб 28 июня 2023 года еще с тремя собратьями во время выполнения боевого задания, штурмуя российские войска.

Забрать тело удалось спустя четыре недели, когда линия боевых столкновений была отодвинута в сторону врага. За два месяца с помощью ДНК-экспертизы удалось идентифицировать тело Андрея Чепиля.

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