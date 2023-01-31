Надя Дорофєєва — амбасадорка служби розшуку дітей Магнолія

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) стала амбасадоркою служби розшуку дітей "Магнолія"

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) підтримує безліч благодійних ініціатив. Так було, наприклад, під час прем'єри кліпу на пісню "У твоїй душі". Після релізу пісні та відео на композицію "Востап" стало відомо про нову залученість співачки.

Про це Надя повідомила у своєму Instagram.

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Дорофєєва стала амбасадоркою служби розшуку дітей ("Магнолія"), яка вже 20 років займається важливою місією. Надя створює instagram-ком’юніті небайдужих і залучає понад 5 млн аудиторію соцмережі до пошуків.

На своїй сторінці в Instagram вона ділитиметься історіями зниклих дітей та успішними результатами пошуку, публікуватиме алгоритми дій, щоб запобігти зникненню дитини, а також додаткову корисну інформацію.

"Я не прошу вас донатити чи перейти на мій кліп, я просто прошу вас бути уважними — тут і зараз! Від цього може залежати чиясь доля. Саме ваші уважні погляди на фото зниклих дітей можуть допомогти "Службі розшуку дітей" і батькам знайти загублених дітей. Я пам’ятаю "Магнолію" ще з дитинства — і навіть не можу осягнути, скільки добрих справ вони зробили за 20 років і продовжують робити під час війни. Тому відсьогодні моя Instagram-сторінка стане платформою для допомоги у пошуку загублених дітей", — написала Надя.

Більшість шанувальників в коментарях висловили свою підтримку ініціативі Дорофєєвої та пообіцяли бути більш пильними, гортаючи сторіз у соцмережі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дорофєєва презентувала емоційний кліп на пісню "Вотсап", яку написала з бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним. Також ми писали, що Надя Дорофєєва та шоувумен Маша Єфросініна приєднались до кампейну Hugo Boss, в якому беруть участь світові знаменитості.