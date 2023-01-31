Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Надя Дорофеева стала послом службы розыска детей "Магнолия" arrow

Надя Дорофеева стала послом службы розыска детей "Магнолия"

31 января 2023 16:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Надя Дорофеева — посол службы розыска детей Магнолия
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) стала послом службы розыска детей "Магнолия"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) поддерживает множество благотворительных инициатив. Так было, например, во время премьеры клипа на песню "У твоїй душі". После релиза песни и видео на композицию "Востап" стало известно о новой вовлеченности певицы.

Об этом Надя сообщила в своем Instagram.

Читайте также:

Подробности

Дорофеева стала послом службы розыска детей ("Магнолия"), которая уже 20 лет занимается важной миссией. Надя создает instagram-комьюнити неравнодушных и привлекает более 5 млн аудиторию соцсети к поискам.

На своей странице в Instagram она будет делиться историями пропавших детей и успешными результатами поиска, публиковать алгоритмы действий, чтобы предотвратить исчезновение ребенка, а также дополнительную полезную информацию.

"Я не прошу вас донатить или перейти на мой клип, я просто прошу вас быть внимательными здесь и сейчас! От этого может зависеть чья-то судьба. Именно ваши внимательные взгляды на фото пропавших детей могут помочь "Службе розыска детей" и родителям найти потерянных детей. Я помню "Магнолию" еще с детства — и даже не могу понять, сколько добрых дел они сделали за 20 лет и продолжают делать во время войны. Поэтому с сегодняшнего дня моя Instagram-страница станет платформой для помощи в поиске потерянных детей", — написала Надя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Большинство поклонников в комментариях выразили свою поддержку инициативе Дорофеевой и пообещали быть более бдительными, листая сториз в соцсети.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Дорофеева представила эмоциональный клип на песню "Вотсап", которую написала с бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным. Также мы писали, что Надя Дорофеева и шоувумен Маша Ефросинина присоединились к кампейну Hugo Boss, в котором участвуют мировые знаменитости.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:01 "Челси" и "Манчестер Юнайтед" пытаются подписать звезду "Баварии": о ком идет речь

18:00 Когда мир достигнет порога глобального потепления: подсчеты искусственного интеллекта

17:50 Для агропродукции Украины открывается рынок экспорта в Канаду и Сербию

17:48 Зеленский обсудил с Трюдо реализацию формулы мира

17:45 Жена Николая Тищенко, модель и блогер Барановская, прокомментировала скандальное расследование

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

17:35 В Киеве возобновят строительство пешеходного моста на Оболони, — Кличко

17:30 Зеленский и Марченко обсудили пути обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесчины

17:26 Кулеба рассказал, сколько танков получит Украина в первой волне помощи

17:20 Франция передаст Украине 12 гаубиц Caesar

17:07 В Киеве вводят пропуска нового формата для передвижения в комендантский час

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

Новина з відео

11:07 Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передал дроны Главному управлению разведки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Актуальное по теме

None 31 Январь 16:52

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" пытаются подписать звезду "Баварии": о ком идет речь

None 31 Январь 18:00

Когда мир достигнет порога глобального потепления: подсчеты искусственного интеллекта

None 31 Январь 17:48

Для агропродукции Украины открывается рынок экспорта в Канаду и Сербию

None 31 Январь 17:48

Зеленский обсудил с Трюдо реализацию формулы мира

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB