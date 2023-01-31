Надя Дорофеева — посол службы розыска детей Магнолия

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) стала послом службы розыска детей "Магнолия"

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) поддерживает множество благотворительных инициатив. Так было, например, во время премьеры клипа на песню "У твоїй душі". После релиза песни и видео на композицию "Востап" стало известно о новой вовлеченности певицы.

Об этом Надя сообщила в своем Instagram.

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Дорофеева стала послом службы розыска детей ("Магнолия"), которая уже 20 лет занимается важной миссией. Надя создает instagram-комьюнити неравнодушных и привлекает более 5 млн аудиторию соцсети к поискам.

На своей странице в Instagram она будет делиться историями пропавших детей и успешными результатами поиска, публиковать алгоритмы действий, чтобы предотвратить исчезновение ребенка, а также дополнительную полезную информацию.

"Я не прошу вас донатить или перейти на мой клип, я просто прошу вас быть внимательными — здесь и сейчас! От этого может зависеть чья-то судьба. Именно ваши внимательные взгляды на фото пропавших детей могут помочь "Службе розыска детей" и родителям найти потерянных детей. Я помню "Магнолию" еще с детства — и даже не могу понять, сколько добрых дел они сделали за 20 лет и продолжают делать во время войны. Поэтому с сегодняшнего дня моя Instagram-страница станет платформой для помощи в поиске потерянных детей", — написала Надя.

Большинство поклонников в комментариях выразили свою поддержку инициативе Дорофеевой и пообещали быть более бдительными, листая сториз в соцсети.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Дорофеева представила эмоциональный клип на песню "Вотсап", которую написала с бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным. Также мы писали, что Надя Дорофеева и шоувумен Маша Ефросинина присоединились к кампейну Hugo Boss, в котором участвуют мировые знаменитости.