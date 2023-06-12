"Вони нас звинувачують": Надія Бабкіна обурилася, що їй не раді у Маріуполі

Надія Бабкіна. Фото: росЗМІ

Пропутинська співачка Надія Бабкіна, яка дала концерт на руїнах Маріуполя, зізналася, що мешканці захоплених територій чомусь зовсім не радіють російській окупації. Цим дивовижним з точки зору офіційної російської пропаганди спостереженням Бабкіна поділилася в ефірі шоу "Емпатія Манучі".

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"Страшне діло. Цілковита роздолбіжка. Сталінград під час Великої Вітчизняної. Ось будинок Павлова стоїть у Сталінграді — от весь Маріуполь був такий. Весь!" — заявила 72-річна Бабкіна, яку важко впізнати після численних пластичних операцій.

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Також вона шокувала ведучого, розповівши йому, що місцеві жителі звинувачують у руйнуванні Маріуполя Росію.

"Навіть люди старшого віку, які знають, що таке Велика Вітчизняна війна, звинувачували нас у тому, що з ними зараз відбувається така, ну, скажімо, неприємність", — насилу сформулювала Бабкіна побачене.

Ведучий спробував припустити, що маріупольці незадоволені тим, що Росія не "забрала" їх раніше, проте співачка розвіяла його ілюзії.

"Ні. Тим, що з ними відбувається", — заявила вона.

Нагадаємо, у вересні 2022 року 72-річна Бабкіна дала концерт у зруйнованому росіянами Маріуполі. Також вона записала відеозвернення на руїнах Маріупольського драматичного театру, під якими загинуло кілька сотень мирних жителів.

"Російський драматичний театр. І раптом усе перейменували, слово "російський" прибрали, і залишилося це як обласне, української належності. А насправді це російський драматичний театр!" — обурилася Бабкіна, стоячи на братській могилі маріупольців.

Також разом з іншими пропутинськими артистами Надія Бабкіна записала у листопаді 2022 року "патріотичну" пісню "Встанем", присвячену російській окупаційній армії. Крім Бабкіної в записі брали участь Микола Басков, Микола Расторгуєв, Олег Газманов, Лариса Доліна, Сергій Лазарєв, Григорій Лепс, Олександр Маршал, Стас Михайлов, Ая, Вікторія Дайнеко, Зара, Олександр Скляр та Shaman.