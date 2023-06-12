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Надежда Бабкина, певшая на костях, пожаловалась, что ей не рады в Мариуполе

12 июня 2023 11:16
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
"Они нас обвиняют": Надежда Бабкина возмутилась, что ей не рады в Мариуполе
Надежда Бабкина. Фото: росСМИ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Пропутинская певица Надежда Бабкина, давшая концерт на руинах Мариуполя, призналась, что жители захваченных территорий почему-то вовсе не рады российской оккупации. Этим удивительным с точки зрения официальной российской пропаганды наблюдением Бабкина поделилась в эфире шоу "Эмпатия Манучи".

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"Страшное дело. Полная раздолбежка. Сталинград во время Великой Отечественной. Вот дом Павлова стоит в Сталинграде – вот весь Мариуполь был такой. Весь!", — заявила 72-летняя Бабкина, с трудом узнаваемая после многочисленных пластических операций.

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Также она шокировала ведущего, рассказав ему, что местные жители обвиняют в разрушении Мариуполя Россию.

"Даже люди старшего возраста, которые знают, что такое Великая Отечественная война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая, ну, скажем, неприятность", — с трудом сформулировала Бабкина увиденное.

Ведущий попытался предположить, что мариупольцы недовольны тем, что Россия не "забрала" их раньше, однако певица развеяла его иллюзии.

"Нет. Тем, что с ними происходит", — заявила она.

Напомним, в сентябре 2022 года 72-летняя Бабкина дала концерт в разрушенном россиянами Мариуполе. Также она записала видеообращение на руинах Мариупольского драматического театра, под которыми погибли несколько сотен мирных жителей.

"Русский драматический театр. И вдруг все переименовали, слово "русский" убрали, и осталось это как областным, украинской принадлежности. А на самом деле это русский драматический театр!" — возмутилась Бабкина, стоя на братской могиле мариупольцев.

Также вместе с другими пропутинскими артистами Надежда Бабкина записала в ноябре 2022 года "патриотическую" песню "Встанем", посвященную российской оккупационной армии. Помимо Бабкиной в записи участвовали Николай Басков, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, Ая, Виктория Дайнеко, Зара, Александр Скляр и Shaman.

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