"Джокер 2" з Леді Гагою провалився у прокаті — скільки зібрав

Фільм "Джокер 2". Фото: скриншот

Очікування перевершили реальність. Друга частина "Джокера" виявилась тотальним репутаційним та фінансовим провалом. Ні геніальний акторський талант Хоакіна Фенікса, ні популярність та креативність співачки Леді Гаги не врятували цей фільм.

Про це пише Yahoo Movies.

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Якщо перший тиждень фільм збирав рекордні збори в прокаті, то всі наступні виявились тотальною невдачею. Глядачі були здивовані величезною кількістю музичних фрагментів та абсолютно нецікавим сюжетом. Вони скаржились, що драматургічна лінія дуже нудна, а фінал викликає розчарування, а не захоплення.

Кінорейтинг на Rotten Tomatoes оцінив проєкт лише в 32%. Касові збори також виявились достатньо сумними. Перша частина "Джокера" зібрала за прем'єрні вихідні близько 13 мільйонів доларів, друга ж — лише 6. І з кожним тижнем прокату показники знижувались.

За світовий прокат картина зібрала 206 мільйонів доларів, однак лише виробництво обійшлось Warner Bros десь у 190-200 мільйонів доларів на фільмування.

Нагадаємо, як актор Хоакін Фенікс презентував фільм "Джокер 2". Також ми писали, що фільм встановив антирекорд серед усіх екранізацій коміксів.