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Разочарование года — сколько собрал в прокате "Джокер 2"

7 декабря 2024 06:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
"Джокер 2" с Леди Гагой провалился в прокате - сколько собрал
Фильм "Джокер 2". Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Ожидания превзошли реальность. Вторая часть "Джокера" оказалась тотальным репутационным и финансовым провалом. Ни гениальный актерский талант Хоакина Феникса, ни популярность и креативность певицы Леди Гаги не спасли этот фильм.

Об этом пишет Yahoo Movies.

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Если за первую неделю фильм собирал рекордные сборы в прокате, то все последующие оказались тотальной неудачей. Зрители были удивлены большим количеством музыкальных фрагментов и абсолютно неинтересным сюжетом. Они жаловались, что драматургия очень скучная, а финал вызывает разочарование, а не восхищение.

Кино рейтинг на Rotten Tomatoes оценил проект лишь в 32%. Кассовые сборы также оказались достаточно печальными. Первая часть "Джокера" собрала за премьерные выходные около 13 миллионов долларова, вторая ж — только 6. С каждой неделей показатели продажи билетов только падали.

За мировой прокат картина собрала 206 миллионов долларов, однако только производство обошлось Warner Bros где-то в 190-200 миллионов долларов на съемку.

Напомним, как актер Хоакин Феникс представил фильм "Джокер 2". Также мы писали, что фильм установил антирекорд среди всех экранизаций комиксов.

скандал кино Леди Гага зарубежные звезды Джокер

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