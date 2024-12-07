"Джокер 2" с Леди Гагой провалился в прокате - сколько собрал

Фильм "Джокер 2". Фото: скриншот

Ожидания превзошли реальность. Вторая часть "Джокера" оказалась тотальным репутационным и финансовым провалом. Ни гениальный актерский талант Хоакина Феникса, ни популярность и креативность певицы Леди Гаги не спасли этот фильм.

Об этом пишет Yahoo Movies.

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Если за первую неделю фильм собирал рекордные сборы в прокате, то все последующие оказались тотальной неудачей. Зрители были удивлены большим количеством музыкальных фрагментов и абсолютно неинтересным сюжетом. Они жаловались, что драматургия очень скучная, а финал вызывает разочарование, а не восхищение.

Кино рейтинг на Rotten Tomatoes оценил проект лишь в 32%. Кассовые сборы также оказались достаточно печальными. Первая часть "Джокера" собрала за премьерные выходные около 13 миллионов долларова, вторая ж — только 6. С каждой неделей показатели продажи билетов только падали.

За мировой прокат картина собрала 206 миллионов долларов, однако только производство обошлось Warner Bros где-то в 190-200 миллионов долларов на съемку.

Напомним, как актер Хоакин Феникс представил фильм "Джокер 2". Также мы писали, что фильм установил антирекорд среди всех экранизаций комиксов.