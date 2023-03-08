"Нам під силу все": Джамала переспівала "гімн" жінок Майлі Сайрус

Співачка Джамала

Щорічно 8 березня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний жіночий день. Його метою є нагадування жителям планети, що жінки сильні, незалежні й мають такі ж права, як і чоловіки. Переможниця "Євробачення-2016" Джамала оригінально привітала шанувальниць.

Відео артистка опублікувала у своєму Instagram.

Деталі

На початку цього року американська співачка Майлі Сайрус презентувала кліп на композицію Flowers (в перекладі на українську — "Квіти"). Трек одразу став хітом у всьому світу та своєрідним "гімном" сильних та незалежних жінок. Кліп вже набрав понад 280 млн переглядів тільки на YouTube.

Джамала у сонцезахисних окулярах та з мікрофоном в руках зробила власний кавер на хіт.

"Ми можемо купити собі квіти. Можемо боротися за своє сьогодні й завтра. Нам під силу все. А ще, можемо бути крейзі, коли захочемо", — підписала відео співачка.

Одними з перших лайки поставили співачки Оля Полякова та Віра Кекелія. Шанувальникам Джамали сподобалось виконання пісні Сайрус.

Просто мегакруто, вже раз 15 прослухала

Це нагадало часи вагітності Джа, записи на балконі серед вазонів і однойменні тюльпани

Треба студійку і на стримінги

Яке ж чудове виконання. Пишаюсь нашими виконавцями

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко спільно зі співачкою Джамалою анонсували проєкт про Крим та кримських татар. Також ми писали, що у Джамали помер зірковий друг, якому вона першому зателефонувала 24 лютого.