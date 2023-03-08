"Нам по силам все": Джамала перепела "гимн" женщин Майли Сайрус

Певица Джамала

Ежегодно 8 марта во многих странах отмечают Международный женский день. Его целью является напоминание жителям планеты, что женщины сильны, независимы и имеют такие же права, как мужчины. Победительница "Евровидения-2016" Джамала оригинально поздравила поклонниц.

Видео артистка опубликовала в своем Instagram.

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В начале этого года американская певица Майли Сайрус представила клип на композицию Flowers (в переводе на русский — "Цветы"). Трек сразу стал хитом по всему миру и своеобразным "гимном" сильных и независимых женщин. Клип уже набрал более 280 млн просмотров только на YouTube.

Джамала в солнцезащитных очках и с микрофоном в руках записала собственный кавер на хит.

"Мы можем купить себе цветы. Можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам по силам все. А еще, можем быть крейзи, когда захотим", — подписала видео певица.

Одними из первых лайки поставили певицы Оля Полякова и Вера Кекелия. Поклонникам Джамалы понравилось исполнение песни Сайрус.

Просто мегакруто, уже раз 15 прослушала

Это напомнило времена беременности Джа, записи на балконе среди вазонов и одноименных тюльпанов

Надо студийку и на стриминги

Какое же отличное исполнение. Горжусь нашими исполнителями

Напомним, ранее мы рассказывали, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко совместно с певицей Джамалой анонсировали проект о Крыме и крымских татарах. Также мы писали, что у Джамалы скончался звездный друг, которому она первому позвонила 24 февраля.