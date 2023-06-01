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Народна депутатка Ліза Ясько народила первістка від Міхеїла Саакашвілі

1 червня 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Народна депутатка Ліза Ясько народила первістка від Міхеїла Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі та Ліза Ясько. Фото: Facebook/Ліза Ясько
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Народна депутатка України Єлизавета Ясько повідомила, що стала мамою. І батьком свого первістка назвала Міхеїла Саакашвілі, який зараз перебуває за гратами у Грузії. 

Про пологи та дитину Єлизавета Ясько написала чутливий пост на своїй сторінці у Facebook.

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"Моя дитина — це моя любов. Для батька наша дитина — це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України", — поділилася народна депутатка. 

При цьому вона не уточнила стать дитини та день його народження.  

Про роман Міхєїла Саакашвілі з Лізою Ясько стало відомо у листопаді 2020-го. Тоді Саакашвілі ще був офіційно одружений. Офіційна дружина Сандра Рулофс цю новину назвала досить несподіваною. 

Стан Саакашвілі

У грудні минулого року Єлизавета Ясько розповідала про жахливий стан здоров'я Сааашвілі. 

"Стан його здоров'я страшний, він має безліч діагнозів, пов'язаних з проблемами неврологічної, гастроентерологічної систем, багато проблем, пов'язаних з тим, що у нього зараз, на жаль, є результати отруєння, також встановлено деменцію. Усі ці діагнози дуже політизують і постійно чинять тиску на Міхеїла, і стан його вже протягом досить довгого часу важкий", — таке вона розповідала журналістам.

Міхеїл Саакашвілі. Фото: Facebook / Mikheil Saakashvili

Справа Саакашвілі

Саакашвілі заарештували у Грузії восени 2021 року.

Його заочно засудили до шести років ув'язнення. Саакашвілі звинувалили в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких незаконний перетин кордону. 

Саакашвілі має громадянство України.

Нагадаємо, колишній президент Грузії та ексочільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що вмирає, і припустив, що після його смерті в Грузії може розпочатися політичний хаос. Про це йдеться у статті Саакашвілі, опублікованій 7 квітня виданням Politico.

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