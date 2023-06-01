Депутат ВР Лиза Ясько родила первенца от Михеила Саакашвили
Депутат ВР Украины Елизавета Ясько сообщила, что стала мамой. И отцом своего первенца назвала Михеила Саакашвили, который сейчас находится за решеткой в Грузии.
О родах и ребенке Елизавета Ясько написала чувствительный пост на своей странице в Facebook.
"Мой ребенок — это моя любовь. Для отца наш ребенок — это его украинские корни и украинские продолжения, о которых он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины", — поделилась депутат ВР.
При этом она не уточнил пол ребенка и день его рождения.
О романе Михеила Саакашвили с Лизой Ясько стало известно в ноябре 2020-го. Тогда Саакашвили еще был женат. Официальная жена Сандра Рулофс назвала эту новость достаточно неожиданной.
Состояние Саакашвили
В декабре прошлого года Елизавета Ясько рассказывала об ужасном состоянии здоровья Сааашвили.
"Состояние его здоровья страшно, он имеет множество диагнозов, связанных с проблемами неврологической, гастроэнтерологической систем, много проблем, связанных с тем, что у него сейчас, к сожалению, есть результаты отравления, также установлена деменция. Все эти диагнозы очень политизируют и постоянно оказывают давление на Михеила, и состояние его уже в течение довольно долгого времени тяжелое", — такое она рассказывала журналистам.
Дело Саакашвили
Саакашвили арестовали в Грузии осенью 2021 года.
Его заочно приговорили к шести годам заключения. Саакашвили обвинили в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.
Также Саакашвили подозреваемый по другим уголовным делам, среди которых незаконное пересечение границы.
Саакашвили имеет гражданство Украины.
Напомним, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что умирает, и предположил, что после его смерти в Грузии может начаться политический хаос. Об этом говорится в статье Саакашвили, опубликованной 7 апреля изданием Politico.