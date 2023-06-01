Депутат ВР Лиза Ясько родила первенца от Михеила Саакашвили

Михеил Саакашвили и Лиза Ясько. Фото: Facebook/Лиза Ясько

Депутат ВР Украины Елизавета Ясько сообщила, что стала мамой. И отцом своего первенца назвала Михеила Саакашвили, который сейчас находится за решеткой в Грузии.

О родах и ребенке Елизавета Ясько написала чувствительный пост на своей странице в Facebook.

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"Мой ребенок — это моя любовь. Для отца наш ребенок — это его украинские корни и украинские продолжения, о которых он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины", — поделилась депутат ВР.

При этом она не уточнил пол ребенка и день его рождения.

О романе Михеила Саакашвили с Лизой Ясько стало известно в ноябре 2020-го. Тогда Саакашвили еще был женат. Официальная жена Сандра Рулофс назвала эту новость достаточно неожиданной.

Состояние Саакашвили

В декабре прошлого года Елизавета Ясько рассказывала об ужасном состоянии здоровья Сааашвили.

"Состояние его здоровья страшно, он имеет множество диагнозов, связанных с проблемами неврологической, гастроэнтерологической систем, много проблем, связанных с тем, что у него сейчас, к сожалению, есть результаты отравления, также установлена деменция. Все эти диагнозы очень политизируют и постоянно оказывают давление на Михеила, и состояние его уже в течение довольно долгого времени тяжелое", — такое она рассказывала журналистам.

Михеил Саакашвили. Фото: Facebook / Mikheil Saakashvili

Дело Саакашвили

Саакашвили арестовали в Грузии осенью 2021 года.

Его заочно приговорили к шести годам заключения. Саакашвили обвинили в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили подозреваемый по другим уголовным делам, среди которых незаконное пересечение границы.

Саакашвили имеет гражданство Украины.

Напомним, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что умирает, и предположил, что после его смерти в Грузии может начаться политический хаос. Об этом говорится в статье Саакашвили, опубликованной 7 апреля изданием Politico.