Настя Приходько про українських зірок на фестивалі Лайми Вайкуле – не стрималася

Настя Приходько засудила українських зірок на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі
Відома українська співачка Настя Приходько висловилася про фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі, який був організований на підтримку України. Популярна виконавиця розкритикувала цей захід, висловивши свою думку про українських зірок, які там виступали.
Інтерв’ю Настя Приходько дала Аліні Доротюк на її каналі в YouTube.
Думка Насті Приходько про фестиваль в Юрмалі
Українська виконавиця зазначила, що вона ніколи б не погодилася взяти участь у такому заході, як фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі. Також Настя Приходько підкреслила, що Лайма Вайкуле запросила на свій фестиваль саме тих українських зірок, які колись виступали в Росії.
"Alekseev Білорусь представляв, Полякова з Кіркоровим цілувалася, з Басковим концерти вела. Макс Барських. Чому на цьому концерті не було "Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим"? Чому немає "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Бо там вся ця російська челядь сиділа. Всі ці, хто прийшли, це хто? Це ж росіяни. Це все росіяни сиділи в залі", — висловилася українська співачка.
За словами Насті Приходько, вона б ніколи не погодилася співати перед російськими громадянами.
Фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі
Варто зазначили, що минулого місяця відома латвійська співачка Лайма Вайкуле організувала власний фестиваль в Юрмалі на підтримку України під час повномасштабної війни. На заході виступала українська співачка Оля Полякова, артисти ALEKSEEV та Макс Барських, а також Вєрка Сердючка.
На заході також виступив соліст російського рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич. На фестивалі у глядацькому залі була й російська співачка Алла Пугачова зі своїм чоловіком Максимом Галкіним, який виступає на підтримку України.
Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Приходько висловилася про пластичну операцію.
Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Настя Приходько згадала неприємну ситуацію з Ані Лорак.
Також ми повідомляли про те, що відома співачка Настя Приходько відповіла на критику хейтерів.