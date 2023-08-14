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Настя Приходько засудила українських зірок на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі

14 серпня 2023 11:41
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Приходько про українських зірок на фестивалі Лайми Вайкуле – не стрималася
Українська співачка Настя Приходько під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка Настя Приходько висловилася про фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі, який був організований на підтримку України. Популярна виконавиця розкритикувала цей захід, висловивши свою думку про українських зірок, які там виступали.

Інтерв’ю Настя Приходько дала Аліні Доротюк на її каналі в YouTube.

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Думка Насті Приходько про фестиваль в Юрмалі

Українська виконавиця зазначила, що вона ніколи б не погодилася взяти участь у такому заході, як фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі. Також Настя Приходько підкреслила, що Лайма Вайкуле запросила на свій фестиваль саме тих українських зірок, які колись виступали в Росії.

"Alekseev Білорусь представляв, Полякова з Кіркоровим цілувалася, з Басковим концерти вела. Макс Барських. Чому на цьому концерті не було "Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим"? Чому немає "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Бо там вся ця російська челядь сиділа. Всі ці, хто прийшли, це хто? Це ж росіяни. Це все росіяни сиділи в залі", — висловилася українська співачка.

За словами Насті Приходько, вона б ніколи не погодилася співати перед російськими громадянами. 

Фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі 

Варто зазначили, що минулого місяця відома латвійська співачка Лайма Вайкуле організувала власний фестиваль в Юрмалі на підтримку України під час повномасштабної війни. На заході виступала українська співачка Оля Полякова, артисти ALEKSEEV та Макс Барських, а також Вєрка Сердючка.

Фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі
Українська співачка Оля Полякова на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Фото: скриншот з YouTube
Фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі
Вєрка Сердючка на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Фото: скриншот з YouTube

На заході також виступив соліст російського рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич. На фестивалі у глядацькому залі була й російська співачка Алла Пугачова зі своїм чоловіком Максимом Галкіним, який виступає на підтримку України. 

Фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі
Російська артистка Алла Пугачова зі своїм чоловіком Максимом Галкіним на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Приходько висловилася про пластичну операцію. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Настя Приходько згадала неприємну ситуацію з Ані Лорак. 

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Настя Приходько відповіла на критику хейтерів.

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