Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Настя Приходько осудила украинских звезд на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале arrow

Настя Приходько осудила украинских звезд на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале

14 августа 2023 11:41
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Приходько об украинских звездах на фестивале Лаймы Вайкуле – не сдержалась
Украинская певица Настя Приходько во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица Настя Приходько высказалась о фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, который был организован в поддержку Украины. Популярная исполнительница раскритиковала это мероприятие, выразив свое мнение об украинских звездах, которые там выступали.

Интервью Настя Приходько дала Алине Доротюк на ее канале в YouTube.

Читайте также:

Мнение Насти Приходько о фестивале в Юрмале

Украинская исполнительница отметила, что она никогда не согласилась бы принять участие в таком мероприятии, как фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Также Настя Приходько подчеркнула, что Лайма Вайкуле пригласила на свой фестиваль тех украинских звезд, которые когда-то выступали в России.

"Alekseev Беларусь представлял, Полякова с Киркоровым целовалась, с Басковым концерты вела. Макс Барских. Почему на этом концерте не было "Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим"? Почему нет "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Потому что там вся эта российская челядь сидела. Все эти, кто пришли, это кто? Это же россияне. Это все россияне сидели в зале", — высказалась украинская певица.

По словам Насти Приходько, она никогда бы не согласилась петь перед российскими гражданами.

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале

Следует отметить, что в прошлом месяце известная латвийская певица Лайма Вайкуле организовала собственный фестиваль в Юрмале в поддержку Украины во время полномасштабной войны. На мероприятии выступала украинская певица Оля Полякова, артисты ALEKSEEV и Макс Барских, а также Верка Сердючка.

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Украинская певица Ольга Полякова на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Фото: скриншот с YouTube
Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Верка Сердючка на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Фото: скриншот с YouTube

На мероприятии также выступил солист российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич. На фестивале в зрительном зале была и российская певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным, выступающим в поддержку Украины.

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Российская артистка Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Настя Приходько высказалась о пластической операции.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Настя Приходько вспомнила неприятную ситуацию с Ани Лорак.

Также мы сообщали о том, что известная певица Настя Приходько ответила на критику хейтеров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз