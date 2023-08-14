Настя Приходько об украинских звездах на фестивале Лаймы Вайкуле – не сдержалась

Украинская певица Настя Приходько во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица Настя Приходько высказалась о фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, который был организован в поддержку Украины. Популярная исполнительница раскритиковала это мероприятие, выразив свое мнение об украинских звездах, которые там выступали.

Интервью Настя Приходько дала Алине Доротюк на ее канале в YouTube.

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Мнение Насти Приходько о фестивале в Юрмале

Украинская исполнительница отметила, что она никогда не согласилась бы принять участие в таком мероприятии, как фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Также Настя Приходько подчеркнула, что Лайма Вайкуле пригласила на свой фестиваль тех украинских звезд, которые когда-то выступали в России.

"Alekseev Беларусь представлял, Полякова с Киркоровым целовалась, с Басковым концерты вела. Макс Барских. Почему на этом концерте не было "Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим"? Почему нет "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Потому что там вся эта российская челядь сидела. Все эти, кто пришли, это кто? Это же россияне. Это все россияне сидели в зале", — высказалась украинская певица.

По словам Насти Приходько, она никогда бы не согласилась петь перед российскими гражданами.

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале

Следует отметить, что в прошлом месяце известная латвийская певица Лайма Вайкуле организовала собственный фестиваль в Юрмале в поддержку Украины во время полномасштабной войны. На мероприятии выступала украинская певица Оля Полякова, артисты ALEKSEEV и Макс Барских, а также Верка Сердючка.

Украинская певица Ольга Полякова на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Фото: скриншот с YouTube

Верка Сердючка на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Фото: скриншот с YouTube

На мероприятии также выступил солист российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич. На фестивале в зрительном зале была и российская певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным, выступающим в поддержку Украины.

Российская артистка Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Фото: скриншот с YouTube

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