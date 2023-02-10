Лілія Ребрик перед війною придбала будинок під Києвом — що з ним

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик

Після закриття в липні минулого року телеканалу "Україна" його телеведуча Лілія Ребрик перейшла на державний канал "Дом". Акторка продовжує грати в театрі та займатися благодійністю. Втім, як і у всіх українців, в неї були зовсім інші плани, які зруйнувала кривава політика кремля.

Про них шоувумен розповіла в інтерв'ю блогерці Аліні Доротюк, яке доступне на її YouTube каналі.

Деталі

Ребрик зізналась, що за кілька місяців до війни, коли вже йшли розмови про можливий наступ російської армії, вона з чоловіком, хореографом Андрієм Диким, придбали будинок під Києвом.

"Для себе ми сформулювали, що це дім мрії. Ми створили групу, яку так і назвали, в якій обговорювали якісь ідеї, що в нас де буде. У нас не було нагальної потреби. Я вважаю, що у кожної родини повинна бути якась мета. Мрія, напевно це так не можна назвати, тому що ми її вже втілили. Але там стільки ще роботи. Я не знаю, коли ми ще туди повернемось. Ми купили коробку. І там ще будувати і будувати", — розповіла Ребрик.

Телеведуча відзначила, що ще під час карантину вони закохались в заміське життя на дачі. І тоді виникла ідея розширятися. Зіркова парочка виховує двох доньок, і Лілія з Андрієм хотіли, щоб в них були окремі кімнати. Окрім дачі у Макарівському районі Київської області, у родини є квартира в столиці.

"Не було такої потреби — продати квартиру і вкласти гроші в ремонт і згодом переїхати. З’являться гроші — ми щось там зробимо", — сказала Ребрик.

І хоча зараз проєктів, за словами акторки, в неї та чоловіка значно поменшало, але головне — що вони всі живі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Лілія Ребрик привітала чоловіка з 11-річчям шлюбу. Також ми писали про поради Лілії Ребрик, чим зайняти малечу вдома під час відключення електроенергії.