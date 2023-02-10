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"Назвали его домом мечты": Ребрик рассказала, что перед войной приобрела с мужем недвижимость

10 февраля 2023 07:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Лилия Ребрик перед войной приобрела дом под Киевом — что с ним
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После закрытия в июле прошлого года телеканала "Украина" его телеведущая Лилия Ребрик перешла на государственный канал "Дом". Актриса продолжает играть в театре и заниматься благотворительностью. Впрочем, как и у всех украинцев, у нее были совсем другие планы, разрушенные кровавой политикой кремля.

О них шоувумен рассказала в интервью блогеру Алине Доротюк, которое доступно на ее YouTube канале.

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Подробности

Ребрик призналась, что за несколько месяцев до войны, когда шли разговоры о возможном наступлении российской армии, она с мужем, хореографом Андреем Диким, приобрели дом под Киевом.

"Для себя мы сформулировали, что это дом мечты. Мы создали группу, которую так и назвали, в которой обсуждали какие-то идеи, что у нас где будет. У нас не было необходимости. Я считаю, что у каждой семьи должна быть какая-то цель. Мечта, наверное это так нельзя назвать, потому что мы ее уже воплотили. Но там столько еще работы. Я не знаю, когда мы еще туда вернемся. Мы купили коробку. И там еще строить и строить", — рассказала Ребрик.

Телеведущая отметила, что еще во время карантина они влюбились в загородную жизнь на даче. И тогда возникла идея расширяться. Звездная парочка воспитывает двух дочерей, и Лилия с Андреем хотели, чтобы у них были отдельные комнаты. Кроме дачи в Макаровском районе Киевской области, у семьи есть квартира в столице.

"Не было такой необходимости продать квартиру и вложить деньги в ремонт и впоследствии переехать. Появятся деньги мы что-то там сделаем", — сказала Ребрик.

И хотя сейчас проектов, по словам актрисы, у нее и мужа значительно поубавилось, но главное — что они все живы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Лилия Ребрик поздравила супруга с 11-летием брака. Также мы писали о советах Лилии Ребрик, чем занять малышей дома во время отключения электроэнергии.

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