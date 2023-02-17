Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню Все мине

Ексучасниця гурту "НеАнгели" співачка Слава Камінська

Менш ніж за два тижні до повномасштабної війни ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська презентувала перший сольний альбом "Имя твое", в який увійшли сім композицій. А вже після 24 лютого співачка потішила шанувальниками україномовними треками.

Прем’єру одного з них Слава анонсувала у своєму Instagram.

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За словами Камінської вона не планувала випускати пісню "Все мине".

"Тим паче цього жахливого місяця. Лютий, який я буду ненавидіти до кінця свого життя. Лютий, який досі не закінчується, але я вірю в тебе, що ти досі тримаєшся. Я вірю в те, що скоро ми разом будемо святкувати перемогу", — звернулась Слава чи то до шанувальників, чи то до коханого чоловіка, який живе в Харкові.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська вперше заспівала дуетом не з Вікою з гурту "НеАнгели". Також ми розповідали, що Слава Камінська знепритомніла у Харкові.