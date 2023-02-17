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"Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню

17 лютого 2023 20:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню Все мине
Ексучасниця гурту "НеАнгели" співачка Слава Камінська
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Менш ніж за два тижні до повномасштабної війни ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська презентувала перший сольний альбом "Имя твое", в який увійшли сім композицій. А вже після 24 лютого співачка потішила шанувальниками україномовними треками.

Прем’єру одного з них Слава анонсувала у своєму Instagram.

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Деталі 

За словами Камінської вона не планувала випускати пісню "Все мине". 

"Тим паче цього жахливого місяця. Лютий, який я буду ненавидіти до кінця свого життя.  Лютий, який досі не закінчується, але я вірю в тебе, що ти досі тримаєшся. Я вірю в те, що скоро ми разом будемо святкувати перемогу", — звернулась Слава чи то до шанувальників, чи то до коханого чоловіка, який живе в Харкові.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська вперше заспівала дуетом не з Вікою з гурту "НеАнгели". Також ми розповідали, що Слава Камінська знепритомніла у Харкові.

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