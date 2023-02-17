Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню Все мине

"Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню
Менш ніж за два тижні до повномасштабної війни ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська презентувала перший сольний альбом "Имя твое", в який увійшли сім композицій. А вже після 24 лютого співачка потішила шанувальниками україномовними треками.
Прем’єру одного з них Слава анонсувала у своєму Instagram.
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За словами Камінської вона не планувала випускати пісню "Все мине".
"Тим паче цього жахливого місяця. Лютий, який я буду ненавидіти до кінця свого життя. Лютий, який досі не закінчується, але я вірю в тебе, що ти досі тримаєшся. Я вірю в те, що скоро ми разом будемо святкувати перемогу", — звернулась Слава чи то до шанувальників, чи то до коханого чоловіка, який живе в Харкові.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська вперше заспівала дуетом не з Вікою з гурту "НеАнгели". Також ми розповідали, що Слава Камінська знепритомніла у Харкові.