Слава Каминская презентовала новую украиноязычную песню Все мине

"Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню
Менее чем за две недели до полномасштабной войны бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская представила первый сольный альбом "Имя твое", в который вошли семь композиций. А уже после 24 февраля певица порадовала поклонников украиноязычными треками.
Премьера одного из них Слава анонсировала в своем Instagram.
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По словам Каминской, она не планировала выпускать песню "Все мине".
"Тем более в этом ужасном месяце. Февраль, который я буду ненавидеть до конца своей жизни. Февраль, который до сих пор не кончается, но я верю в тебя, что ты до сих пор держишься. Я верю в то, что скоро мы будем вместе праздновать победу", — обратилась Слава либо к поклонникам, либо к любимому мужчине, который живет в Харькове.
Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская впервые спела дуэтом не с Викой из группы "НеАнгелы". Также мы рассказывали, что Слава Каминская потеряла сознание в Харькове.