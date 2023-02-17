Слава Каминская презентовала новую украиноязычную песню Все мине

Бывшая участница группы "НеАнгелы" певица Слава Каминская

Менее чем за две недели до полномасштабной войны бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская представила первый сольный альбом "Имя твое", в который вошли семь композиций. А уже после 24 февраля певица порадовала поклонников украиноязычными треками.

Премьера одного из них Слава анонсировала в своем Instagram.

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По словам Каминской, она не планировала выпускать песню "Все мине".

"Тем более в этом ужасном месяце. Февраль, который я буду ненавидеть до конца своей жизни. Февраль, который до сих пор не кончается, но я верю в тебя, что ты до сих пор держишься. Я верю в то, что скоро мы будем вместе праздновать победу", — обратилась Слава либо к поклонникам, либо к любимому мужчине, который живет в Харькове.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская впервые спела дуэтом не с Викой из группы "НеАнгелы". Также мы рассказывали, что Слава Каминская потеряла сознание в Харькове.