Мінфін США виключив Григорія Лепса та кримінальних авторитетів з санкційного списку

Несподівано: Мінфін США виключив путініста Лепса та двох кримінальних авторитетів з санкційного списку
Через повномасштабну війну у санкційні списки союзників України потрапляють не тільки політики, компанії, але й представники російського шоу-бізнесу. Зіркові путіністи потім це годинами обговорюють на місцевих ток-шоу, жаліються на "загниваючий" Захід та періодично тим часом їздять за кордон. Однак, одного з головних шоу-бізнесових алкоголіків рф, співака Григорія Лепса, навпаки, виключили з санкційного списку.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.
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Деталі
Санкції щодо Григорія Лепса були запроваджені у 2013 році. Тоді Мінфін США запідозрив його у зв'язках з міжнародною злочинною організацією Brothers' Circle. Путініст, який фігурує в документах як Grisha, за версією слідства займався перевезенням грошей для ватажка злочинного синдикату. Сам пропагандист називав цю історію абсурдною.
Також у матеріалах Мінфіну США він фігурував як "Григорій Вікторович Лепсверідзе, який народився 16 липня 1962 року в Сочі, відомий також як "Григорій Лепс" та "Гриша" і проживає на острові Пхукет (Таїланд)". Відомство стверджувало, що пропагандист нібито "перевозив гроші" для одного з передбачуваних ватажків Brothers Circle Владислава Леонтьєва.
"Так, він співак. Ми включили його до цього списку за роботу на Владислава Леонтьєва, який став фігурантом списку в лютому 2012-го. Лепс сприяв Леонтьєву у перевезенні грошей. Ми повідомили російський уряд перед вживання таких заходів", — коментував тоді ситуацію представник Мінфіну США Джон Салліван.
Згодом помічник голови відомства щодо боротьби з фінансуванням тероризму та фінансовою злочинністю Деніел Глейзер заявив, що санкції, під які потрапив Лепс, були спрямовані виключно проти конкретних осіб, а не проти росії.
Причини з яких пропагандиста виключили зі списку не уточнюються. Відзначимо, що із середини грудня минулого року Григорій Лепс також перебуває у списку санкцій Європейського Союзу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку 2023-го Президент України Володимир Зеленський підписав указ запровадження санкцій проти відомих російських артистів. Під заборону потрапили 119 громадян росії, троє — з України.