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Неожиданно: Минфин США исключил путиниста Лепса и двух криминальных авторитетов из санкционного списка

8 февраля 2023 19:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Минфин США исключил Григория Лепса и криминальных авторитетов из санкционного списка
Минфин США исключил путиниста Григория Лепса из санкционного списка
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Из-за полномасштабной войны в санкционные списки союзников Украины попадают не только политики, компании, но и представители российского шоу-бизнеса. Звездные путинисты потом это часами обсуждают на местных ток-шоу, жалуются на "загнивающий" Запад и периодически ездят за границу. Однако, одного из главных шоу-бизнесовых алкоголиков россии, певца Григория Лепса, напротив, исключили из санкционного списка.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

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Подробности

Санкции против Григория Лепса были введены в 2013 году. Тогда Минфин США заподозрил его в связях с международной преступной организацией Brothers Circle. Путинист, фигурирующий в документах как Grisha, по версии следствия занимался перевозкой денег для главаря преступного синдиката. Сам пропагандист называл эту историю абсурдной.

Также в материалах Минфина США он фигурировал как "Григорий Викторович Лепсверидзе, родившийся 16 июля 1962 года в Сочи, известный также как "Григорий Лепс" и "Гриша" и проживающий на острове Пхукет (Таиланд)". Ведомство утверждало, что пропагандист якобы "перевозил деньги" для одного из предполагаемых главарей Brothers Circle Владислава Леонтьева.

"Да, он певец. Мы включили его в этот список за работу на Владислава Леонтьева, который стал фигурантом списка в феврале 2012-го. Лепс способствовал Леонтьеву в перевозке денег. Мы сообщили российскому правительству перед принятием таких мер", — комментировал тогда ситуацию представитель Минфина США Джон Салливан.

Впоследствии помощник главы ведомства по борьбе с финансированием терроризма и финансовой преступностью Дэниел Глейзер заявил, что санкции, под которые попал Лепс, были направлены исключительно против конкретных лиц, а не против россии.

Причины по которым пропагандиста исключили из списка не уточняются. Отметим, что с середины декабря прошлого года Григорий Лепс находится в списке санкций Европейского Союза.

Напомним, ранее мы писали, что в начале 2023-го Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против известных российских артистов. Под запрет попали 119 граждан россии, трое — из Украины.

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