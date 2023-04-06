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Неизвестная пленка Beatles: школьник сделал уникальную запись, пролежавшую на полке 60 лет

6 квітня 2023 03:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Запис був переданий BBC майже рівно через 60 років після його створення
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Журналісти ВВС знайшли годинний запис живого виступу четвірки з Ліверпуля, про який раніше практично ніхто не знав. Її історична цінність особливо велика, оскільки це найбільш ранній повністю записаний концерт "бітлів" у Великій Британії.

Про це докладніше розповідає ВВС.

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Програма Front Row радіостанції ВВС Radio 4 отримала плівку від людини, яка зробила її рівно 60 років тому, 4 квітня 1963 року.

Джон Блумфілд, якому тоді було 15 років, записав виступ Beatles на свій магнітофон — і протягом десятиліть майже нікому про цей запис не розповідав.

Джону пощастило побувати на концерті Beatles у своїй школі — приватному інтернаті Стоу в графстві Бакінгемшир.

Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр виступили в цьому навчальному закладі на прохання Девіда Мурса — одного зі школярів, який написав листа менеджеру Beatles Брайану Епстайну. Останній не зміг відмовити Мурсу.

У чому унікальність плівки

Плівка, яку записав Блумфілд, унікальна відразу з кількох причин. 

Це був чи не єдиний відомий виступ Beatles перед практично повністю чоловічою аудиторією — тоді в школі Стоу навчалися лише хлопчики.

Концерт розпочався з I Saw Her Standing There — першого треку першого альбому, який перетік у популярний хіт Чака Беррі Too Much Monkey Business — один із улюблених номерів Beatles того часу.

Нагадаємо, відомий своїми скандальними заявами заступник путіна в Радбезі рф Дмитро Медведєв вважає за правильне завантажувати і розповсюджувати інтернетом піратські копії творів, які стали недоступними в росії за рішенням західних правовласників. 

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