Неизвестная пленка Beatles: школьник сделал уникальную запись, пролежавшую на полке 60 лет

Запись была передана BBC почти ровно через 60 лет после его создания

Журналисты BBC нашли часовую запись живого выступления четверки из Ливерпуля, о которой раньше практически никто не знал. Ее историческая ценность особенно велика, поскольку это самый ранний полностью записанный концерт "битлов".

Об этом подробнее рассказывает BBC.

Программа Front Row радиостанции BBC Radio 4 получила пленку от человека, который сделал ее 60 лет назад, 4 апреля 1963 года.

Джон Блумфилд, которому тогда было 15 лет, записал выступление Beatles на свой магнитофон — и в течение десятилетий почти никому об этой записи не рассказывал.

Джону удалось побывать на концерте Beatles в своей школе — частном интернате Стоу в графстве Бакингемшир.

Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Гаррисон и Ринго Старр выступили в этом учебном заведении по просьбе Дэвида Мурса — одного из школьников, написавшего письмо менеджеру Beatles Брайану Эпстайну. Последний не смог отказать Мурсу.

В чем уникальность пленки

Пленка, которую записал Блумфилд, уникальна сразу по нескольким причинам.

Это было едва ли не единственное известное выступление Beatles перед практически полностью мужской аудиторией — тогда в школе Стоу учились только мальчики.

Концерт начался с I Saw Her Standing There — первого трека первого альбома, перетекшего в популярный хит Чака Берри Too Much Monkey Business — один из любимых номеров Beatles того времени.

