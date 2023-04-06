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Неизвестная пленка Beatles: школьник сделал уникальную запись, пролежавшую на полке 60 лет

6 апреля 2023 03:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Запись была передана BBC почти ровно через 60 лет после его создания
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Журналисты BBC нашли часовую запись живого выступления четверки из Ливерпуля, о которой раньше практически никто не знал. Ее историческая ценность особенно велика, поскольку это самый ранний полностью записанный концерт "битлов".

Об этом подробнее рассказывает BBC.

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Программа Front Row радиостанции BBC Radio 4 получила пленку от человека, который сделал ее 60 лет назад, 4 апреля 1963 года.

Джон Блумфилд, которому тогда было 15 лет, записал выступление Beatles на свой магнитофон — и в течение десятилетий почти никому об этой записи не рассказывал.

Джону удалось побывать на концерте Beatles в своей школе — частном интернате Стоу в графстве Бакингемшир.

Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Гаррисон и Ринго Старр выступили в этом учебном заведении по просьбе Дэвида Мурса — одного из школьников, написавшего письмо менеджеру Beatles Брайану Эпстайну. Последний не смог отказать Мурсу.

В чем уникальность пленки

Пленка, которую записал Блумфилд, уникальна сразу по нескольким причинам.

Это было едва ли не единственное известное выступление Beatles перед практически полностью мужской аудиторией — тогда в школе Стоу учились только мальчики.

Концерт начался с I Saw Her Standing There — первого трека первого альбома, перетекшего в популярный хит Чака Берри Too Much Monkey Business — один из любимых номеров Beatles того времени.

Напомним, известный своими скандальными заявлениями заместитель путина в Совбезе рф  Дмитрий Медведев считает правильным загружать и распространять интернетом пиратские копии произведений, которые стали недоступными в России по решению западных правообладателей.

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