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Невже з Тіною Кароль? Дан Балан відгуляв весілля, в мережі з'явилися кадри

2 травня 2023 12:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дана Балана помітили на весіллі – наречена не схожа на Тіну Кароль
Співак Дан Балан у програмі "Світське життя". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий молдавський співак, автор пісень та музикальний продюсер Дан Балан виступив на весіллі української ведучої Іванни Онуфрійчук. На кадрах, які показала сама ведуча, можна побачити виступ молдавського артиста, який доволі рідко з’являється на публіці.

Відповідні кадри Іванна Онуфрійчук розмістила у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Відомий артист досить часто з’являється в різних програмах, але журналістів у свій дім не пускає, а про інтерв’ю взагалі можна не мріяти. У соціальних мережах Дан Балан з’являється досить рідко, використовуючи мікроблог тільки для роботи.

Але нещодавно його побачили на весіллі української телеведучої Іванни Онуфрійчук, яка вийшла заміж за мільйонера з Казахстану. Весілля відбулося на Мальдівах, де виступав молдавський артист. Пізніше його запросили на торжество у Києві, яке було досить розкішним.

Скріншот зі Stories Іванни Онуфрійчук
Співак Дан Балан у Stories ведучої Іванни Онуфрійчук. Фото: скріншот з Instagram
Скріншот зі Stories Іванни Онуфрійчук
Співак Дан Балан у Stories ведучої Іванни Онуфрійчук. Фото: скріншот з Instagram

Сама ведуча стверджує, що запросила Дана Балана на весілля та торжество через те, що він вже давно є її улюбленим співаком.

Весілля Іванни Онуфрійчук
Весілля української ведучої Іванни Онуфрійчук. Фото: google.com

Варто зазначити, що незадовго до початку війни в України молдавський артист жив у Києві. На момент 24 лютого він також був у Києві та бачив все власними очима. Тому він розмістив публікацію в соціальній мережі, де засуджував дії росіян та закликав їх до миру.  

Також відомо, що в мережі не з’являлось жодних кадрів з весіль, де був Дан Балан. Ймовірно, молдавський артист погоджувався виступати дуже обережно, а під час війни й зовсім почав відмовлятися від них.

Нагадаємо, ми писали про те, що молдавський артист Дан Балан виступив на весіллі в Одесі.

Раніше ми розповідали, що співак Іван Дорн випустить пісню за участю росіянина.

Також ми повідомляли про те, що український співак Володимир Дантес розповів про рідний Харків.

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