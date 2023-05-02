Дана Балана заметили на свадьбе – невеста не похожа на Тину Кароль

Певец Дан Балан в программе "Светская жизнь". Фото: скриншот с YouTube

Известный молдавский певец, автор песен и музыкальный продюсер Дан Балан выступил на свадьбе украинской ведущей Иванны Онуфрийчук. На кадрах, которые показала самая ведущая, можно увидеть выступление молдавского артиста, которое довольно редко появляется на публике.

Соответствующие кадры Иванна Онуфрийчук разместила в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Известный артист довольно часто появляется в разных программах, но журналистов в свой дом не пускает, а об интервью вообще можно не мечтать. В социальных сетях Дан Балан появляется достаточно редко, используя микроблог только для работы.

Но недавно его увидели на свадьбе украинской телеведущей Иванны Онуфрийчук, вышедшей замуж за миллионера из Казахстана. Свадьба прошла на Мальдивах, где выступал молдавский артист. Позже его пригласили на торжество в Киеве, которое было достаточно роскошным.

Певец Дан Балан в Stories ведущей Иванны Онуфрийчук. Фото: скриншот из Instagram

Певец Дан Балан в Stories ведущей Иванны Онуфрийчук. Фото: скриншот из Instagram

Самая ведущая утверждает, что пригласила Дана Балана на свадьбу и торжество из-за того, что он уже давно является ее любимым певцом.

Свадьба украинской ведущей Иванны Онуфрийчук. Фото: google.com

Следует отметить, что незадолго до начала войны в Украине молдавский артист жил в Киеве. На момент 24 февраля он также был в Киеве и видел все своими глазами. Поэтому он разместил публикацию в социальной сети, где осуждал действия россиян и призывал их к миру.

Также известно, что в сети не появлялось никаких свадебных кадров, где находился Дан Балан. Вероятно, молдавский артист соглашался выступать очень осторожно, а во время войны и вовсе стал отказываться от них.

Напомним, мы писали, что молдавский артист Дан Балан выступил на свадьбе в Одессе.

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