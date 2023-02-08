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"Ніби Земля позбувається людей": Jerry Heil прокоментувала низку землетрусів по всьому світові

8 лютого 2023 08:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Jerry Heil прокоментувала землетруси у Туреччині та інших країнах
Jerry Heil відчуває землетруси за океаном
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

За останні дні у світі різко збільшилась кількість землетрусів. В Туреччині та Сирії вони забрали тисячі життів. В інших регіонах планети жителі також відчувають струси земної кори, але в значно менших амплітудах.

З цього приводу у своєму Telegram каналі висловилась співачка Jerry Heil.

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Деталі

Минулого року Яна Шемаєва (справжнє ім’я співачки) переїхала до США та почала навчання у музичному коледжі Берклі у Бостоні. Jerry Heil зазначила, що відтоді, як вона приїхала, то в цій місцевості відбуваються незначні землетруси. 

"Типу до 2 балів. Я думала, мені здається взагалі. Але глянула на сайті — легенько трясе землю. А потім вчора в інших країнах сталося те, що сталося. Кенія тріснула ледь не навпіл, бачили?", — написала співачка.

Це не збіг обставин — запевнила своїх підписників 27-річна Jerry Heil.

"Так ніби останні кілька років Земля позбувається людей. Як собака, який струшує бліх. Бо ми несемо деструктив в природну екосистему, будуючи тут свою, штучну, некрасиву і руйнуючу. Будуємо, руйнуючи. Коли люди кажуть "на чужому горі щастя не збудуєш", чому вони не думають, скільки горя завдають планеті своїм щастям", — підсумувала Шемаєва. 

Втім, шанувальники так і не знайшли, що саме Яна мала на увазі про Кенію. Вона порадила всім загуглити Kenya crack. Пошукач видає новини за 2018 рік, написали фанати. Відповіді на свої питання вони поки що не отримали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно робити під час підземних поштовхів. Також ми розповідали, що загибель двох українців у Туреччині внаслідок землетрусу не підтвердилася.

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