Jerry Heil прокомментировала землетрясения в Турции и других странах

Jerry Heil чувствует землетрясения за океаном

В последние дни в мире резко увеличилось количество землетрясений. В Турции и Сирии они унесли тысячи жизней. В других регионах планеты жители также испытывают сотрясения земной коры, но в гораздо меньших амплитудах.

На этот счет в своем Telegram канале высказалась певица Jerry Heil.

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В прошлом году Яна Шемаева (настоящее имя певицы) переехала в США и начала обучение в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Jerry Heil отметила, что с тех пор, как она приехала, в этой местности происходят незначительные землетрясения.

"Типа до 2 баллов. Я думала, мне кажется вообще. Но взглянула на сайте — легонько трясет землю. А потом вчера в других странах произошло то, что произошло. Кения треснула чуть ли не пополам, видели?", — написала певица.

Это не стечение обстоятельств — заверила своих подписчиков 27-летняя Jerry Heil.

"Как будто последние несколько лет Земля избавляется от людей. Как собака, которая стряхивает блох. Потому что мы несем деструктив в природную экосистему, строя здесь свою, искусственную, некрасивую и разрушающую. Строим, разрушая. Когда люди говорят "на чужом горе счастья не построишь", почему они не думают, сколько горя наносят планете своим счастьем", — подытожила Шемаева.

Впрочем, поклонники так и не нашли, что именно Яна имела в виду про Кению. Она посоветовала всем загуглить Kenya crack. Поисковик выдает новости за 2018 год, написали фанаты. Ответа на свои вопросы они пока не получили.

Напомним, ранее мы писали, что нужно делать во время подземных толчков. Также мы рассказывали, что гибель двух украинцев в Турции в результате землетрясения не подтвердилась.