Нікі Мінаж звинуватили у побитті ексменеджера — новий позов

Реперка Нікі Мінаж. Фото: instagram/nickiminaj

Колишній турменеджер Нікі Мінаж звинуватив реперку у фізичному насиллі. Він подав позов, у якому йдеться про побиття.

Про це пише NBC.

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Нікі Мінаж звинуватили у фізичному насиллі

Колишній турменеджер зірки Брендон Гарретт подав на неї до суду. Він заявив, що інцидент стався 21 квітня 2024 року за лаштунками концерту в Детройті.

Під час конфлікту Нікі Мінаж нібито завдала йому ударів по обличчю та правому зап’ястю, що спричинило як фізичну шкоду, так і емоційний стрес. Гарретт вимагає фінансової компенсації за завдані збитки та публічних вибачень.

Представники реперки заперечують звинувачення. Адвокат називає позов дурницею: "Це лише спроба нашкодити репутації Нікі та отримати фінансову вигоду".

Реперка Нікі Мінаж. Фото: instagram/nickiminaj

Нагадаємо, фанат Нікі Мінаж також позивався на неї і вимагав грошей. Також реперку затримали в аеропорту Амстердама з забороненими наркотичними речовинами.