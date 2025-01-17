Нікі Мінаж звинуватили у побитті ексменеджера — новий позов

Нікі Мінаж побила свого менеджера — позов
Колишній турменеджер Нікі Мінаж звинуватив реперку у фізичному насиллі. Він подав позов, у якому йдеться про побиття.
Про це пише NBC.
Нікі Мінаж звинуватили у фізичному насиллі
Колишній турменеджер зірки Брендон Гарретт подав на неї до суду. Він заявив, що інцидент стався 21 квітня 2024 року за лаштунками концерту в Детройті.
Під час конфлікту Нікі Мінаж нібито завдала йому ударів по обличчю та правому зап’ястю, що спричинило як фізичну шкоду, так і емоційний стрес. Гарретт вимагає фінансової компенсації за завдані збитки та публічних вибачень.
Представники реперки заперечують звинувачення. Адвокат називає позов дурницею: "Це лише спроба нашкодити репутації Нікі та отримати фінансову вигоду".
Нагадаємо, фанат Нікі Мінаж також позивався на неї і вимагав грошей. Також реперку затримали в аеропорту Амстердама з забороненими наркотичними речовинами.
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