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Ники Минаж избила своего менеджера — иск

17 января 2025 06:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Ники Минаж обвинили в избиении экс-менеджера - новый иск
Репер Ники Минаж. Фото: instagram/nickiminaj
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Бывший тур менеджер Ники Минаж обвинил репера в физическом насилии. Он подал иск, в котором говорится об избиении.

Об этом пишет NBC.

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Ники Минаж обвинили в физическом насилии

Бывший тур менеджер звезды Брэндон Гарретт подал на нее в суд. Он заявил, что инцидент произошел 21 апреля 2024 года за кулисами концерта в Детройте.

В ходе конфликта Ники Минаж якобы нанесла ему удары по лицу и правому запястью, что повлекло как физический вред, так и эмоциональный стресс. Гарретт требует финансовой компенсации за нанесенный ущерб и публичных извинений.

Представители репера отрицают обвинения. Адвокат называет иск ерундой: Это лишь попытка навредить репутации Ники и получить финансовую выгоду.

Ники Минаж
Репер Ники Минаж. Фото: instagram/nickiminaj

Напомним, фанат Ники Минаж также судился на нее и требовал денег. Ранее звезду задержали в аэропорту Амстердама с запрещенными наркотическими веществами.

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