Нікіта Добринін підтримав перенесення святкування Міжнародного жіночого дня на іншу дату: яку саме
Нещодавно, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо встановлення нових українських свят. Зокрема, депутати пропонують, аби 25 лютого відзначали День української жінки замість Міжнародного жіночого дня, який святкують 8 березня.
Цю ініціативу у своєму Instagram підтримав шоумен Нікіта Добринін.
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25 лютого депутати обрали не випадково — це день народження легендарної письменниці Лесі Українки, яка зображена на банкноті номіналом у 200 гривень. Добринін впевнений, що багато кому з жінок буде трохи незручно зсувати звичне для себе 8 березня, бо асоціація залишилась та закарбувалася у свідомості.
За словами шоумена варто насамперед зрозуміти чому це пропонується. Починається все з того, що саме радянська окупаційна влада запровадила 8 березня як день жінок.
"Зараз ми на всіх рівнях відокремлюємось від тієї огидної імперії, котра завжди не давала нам жити вільно та незалежно, тому що у нас є свої герої, у даному випадку героїня. Українська жінка — це про незламність, любов, тепло, турботу та красу, російська — "нарожают еще", — написав шоумен.
Найважче, впевнений Добринін буде тим жінкам, які виросли у радянські часи. Втім, Нікіта вірить в українську молодь, яка, за його словами, розуміє причина та переваги для країни.
Нагадаємо, раніше ми писали, що єдині учасники українського шоу "Холостяк", які не тільки одружилися, але й народили дитину, шоумен Нікіта Добринін та блогерка Даша Квіткова оголосили про своє розлучення. Також ми розповідали, що Нікіта Добринін дав пораду, як бути в ресурсному стані під час війни.