Нікіта Добринін підтримав перенесення святкування Міжнародного жіночого дня

Шоумен Нікіта Добринін підтримав законопроєкт щодо встановлення нових українських свят

Нещодавно, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо встановлення нових українських свят. Зокрема, депутати пропонують, аби 25 лютого відзначали День української жінки замість Міжнародного жіночого дня, який святкують 8 березня.

Цю ініціативу у своєму Instagram підтримав шоумен Нікіта Добринін.

Деталі

25 лютого депутати обрали не випадково — це день народження легендарної письменниці Лесі Українки, яка зображена на банкноті номіналом у 200 гривень. Добринін впевнений, що багато кому з жінок буде трохи незручно зсувати звичне для себе 8 березня, бо асоціація залишилась та закарбувалася у свідомості.

За словами шоумена варто насамперед зрозуміти чому це пропонується. Починається все з того, що саме радянська окупаційна влада запровадила 8 березня як день жінок.

"Зараз ми на всіх рівнях відокремлюємось від тієї огидної імперії, котра завжди не давала нам жити вільно та незалежно, тому що у нас є свої герої, у даному випадку героїня. Українська жінка — це про незламність, любов, тепло, турботу та красу, російська — "нарожают еще", — написав шоумен.

Найважче, впевнений Добринін буде тим жінкам, які виросли у радянські часи. Втім, Нікіта вірить в українську молодь, яка, за його словами, розуміє причина та переваги для країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що єдині учасники українського шоу "Холостяк", які не тільки одружилися, але й народили дитину, шоумен Нікіта Добринін та блогерка Даша Квіткова оголосили про своє розлучення. Також ми розповідали, що Нікіта Добринін дав пораду, як бути в ресурсному стані під час війни.