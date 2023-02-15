Никита Добрынин поддержал перенос празднования Международного женского дня

Шоумен Никита Добрынин поддержал законопроект по установлению новых украинских праздников

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект по установлению новых украинских праздников. В частности, депутаты предлагают, чтобы 25 февраля отмечали День украинской женщины вместо Международного женского дня, который отмечается 8 марта.

Эту инициативу в своем Instagram поддержал шоумен Никита Добрынин.

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25 февраля депутаты избрали не случайно — это день рождения легендарной писательницы Леси Украинки, изображенной на банкноте номиналом в 200 гривен. Добрынин уверен, что многим женщинам будет немного неудобно сдвигать привычное для себя 8 марта, потому что ассоциация осталась и запечатлелась в сознании.

По словам шоумена, стоит прежде всего понять почему это предлагается. Начинается все с того, что именно советские оккупационные власти ввели 8 марта как день женщин.

"Сейчас мы на всех уровнях отделяемся от той отвратительной империи, которая всегда не давала нам жить свободно и независимо, потому что у нас есть свои герои, в данном случае героиня. Украинская женщина — это о несокрушимости, любви, тепле, заботе и красоте, русский — "нарожают еще", — написал шоумен.

Тяжелее всего, уверен Добрынин будет тем женщинам, которые выросли в советские времена. Впрочем, Никита верит в украинскую молодежь, которая, по его словам, понимает причину и преимущества для страны.

Напомним, ранее мы писали, что единственные участники украинского шоу "Холостяк", которые не только поженились, но и родили ребенка, шоумен Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова объявили о своем разводе. Также мы рассказывали, что Никита Добрынин дал совет, как быть в ресурсном состоянии во время войны.