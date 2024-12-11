Ніно Катамадзе підтримала Україну на протестах у Грузії

Ніно Катамадзе на протестах у Грузії підтримала Україну
Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе взяла участь у протестах на підтримку євроінтеграції, які останні кілька тижнів вирують у Тбілісі. Вона наголосила, що серце її народу завжди з Україною.
Поспілкуватися з відомою співачкою вдалося кореспондентці Новини.LIVE Марії Кагал у середу, 11 грудня.
Катамадзе на протестах у Грузії
Співачка поділилася емоціями від війни. Вона зазначила, що серце її країни завжди поруч з українським.
"Ми готові бути повноцінними братами Європейського Союзу, і найголовніше, щоб перемогла наша Україна, а ми перемогли разом із нею", — заявила Катамадзе.
На додачу Катамадзе промовила гасло, під яким бореться за свою свободу Україна: "Слава Україні! — Героям Слава!".
Раніше ми писали, що у Грузії тривають протести. Тисячі людей, які підтримують європейський шлях країни, вийшли на мітинги. Ситуація в країні загострюється.
Нагадаємо, демонстрантів у Грузії задля залякування активно атакують найняті владою молодики спортивної зовнішності. В Україні таких людей ще з часів Революції Гідності охрестили "тітушками".
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