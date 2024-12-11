Нино Катамадзе поддержала Украину на протестах в Грузии

Нино Катамадзе. Фото: скриншот Новини.LIVE

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе приняла участие в протестах в поддержку евроинтеграции, которые последние несколько недель бушуют в Тбилиси. Она подчеркнула, что сердце ее народа всегда с Украиной.

Пообщаться с известной певицей удалось корреспонденту Новини.LIVE Марии Кагал в среду, 11 декабря.

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Певица поделилась эмоциями от войны. Она отметила, что сердце ее страны всегда рядом с украинцами.

"Мы готовы быть полноценными братьями Европейского Союза, и самое главное, чтобы победила наша Украина, а мы победили вместе с ней", — заявила Катамадзе.

Вдобавок Катамадзе произнес лозунг, под которым борется за свою свободу Украина: "Слава Украине! — Героям Слава!".

Ранее мы писали, что в Грузии продолжаются протесты. Тысячи людей, поддерживающих европейский путь страны, вышли на митинги. Ситуация в стране обостряется.

Напомним, демонстрантов в Грузии ради запугивания активно атакуют нанятые властями молодые люди спортивной внешности. В Украине таких людей еще со времен Революции Достоинства окрестили "титушками".