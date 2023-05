Ніно Катамадзе зібрала аншлаг на концертах у Києві

Ніно Катамадзе на концерті заспівала дуетом з Джамалой. Фото: Оля Сошенко

28 та 29 квітня у КВЦ "Парковий" з аншлагом пройшли благодійні концерти грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе. В програмі виступу Ніно були як її зіркові хіти "Once In The Street", "Olei", так і зовсім нові пісні.

Особливим моментом стало виконання "Чорнобривців" в оригінальному аранжуванні — єдина пісня в репертуарі співачки, яку вона виконує українською, передають Новини.LIVE. Судячи із реакції публіки — вона була дуже розчулена.

Ніно Катамадзе на благодійному концерті в Києві. Фото: Оля Закревська

"Я шукаю слова, щоб вони були наповнені любов’ю, яку мене просили передати вам мої друзі, вся Грузія, щоб ви завжди знали — ми поряд! Для нас — Слава Україні, це — Слава Сакартвело! Перемога України — це перемога Сакартвело!", — запевнила співачка.

На один з концертів Ніно завітала співачка Джамала, з якою її пов’язує давнішня дружба. Ніно зійшла зі сцени до Джамали і публіка насолоджувалась віртуозним та дуже щирим джем-сейшеном від двох дів, а потім українська співачка перехопила ініціативу, заспівавши: "Ніно, люблю тебе" і "Ніно, ми всі любимо тебе" — і тут її підтримав весь зал.

Ніно Катамадзе на благодійному концерті в Києві. Фото: Оля Сошенко

Відкривала концерти Наталія Накопія (Natalia Nakopia), молода грузинська співачка. Її виступ став приємним сюрпризом для глядачів. Наталія пише кількома мовами, включно з грузинською та англійською.

Під час концертів проводились благодійні аукціони, на яких було зібрано понад 150 000 грн. Серед лотів на аукціоні був і грузинський прапор з підписом співачки, грузинські напої та смаколики. Ці гроші та частина коштів з концертів буде спрямовані у БФ "За Луганщину" та ГО "ВПО України" та піде на допомогу військовим грузинського легіону, які боронять Україну та реконструкцію квартир для родин з Бахмута та Луганщини.

Серед гостей Ніно Катамадзе на концерті були представники Грузинського легіону, що воюють на фронті за Україну проти російських окупантів. Вона гаряче привітала їх зі сцени. Також, в залі були присутні воїни ЗСУ, волонтери, переселенці, медики, Олег Скрипка (який також надав лоти для аукціону) та відомий грузинський бізнесмен та меценат Коба Накопія.