Нино Катамадзе собрала аншлаг на концертах в Киеве
28 и 29 апреля в КВЦ "Парковый" с аншлагом прошли благотворительные концерты грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе. В программе выступления Нино были как ее звездные хиты "Once In The Street", "Olei", так и совсем новые песни.
Особым моментом стало исполнение "Барабанщиков" в оригинальной аранжировке — единственная песня в репертуаре певицы, которую она исполняет на украинском, передают Новини.LIVE. Судя по реакции публики, она была очень растроганна.
"Я ищу слова, чтобы они были наполнены любовью, которую меня просили передать вам мои друзья, вся Грузия, чтобы вы всегда знали – мы рядом! Для нас – Слава Украине, это – Слава Сакартвело! Победа Украины – это победа Сакартвело!", – заверила певица.
На один из концертов Нино пришла певица Джамала, с которой ее связывает давняя дружба. Нино сошла со сцены в Джамалу и публика наслаждалась виртуозным и очень искренним джем-сейшеном от двух дев, а потом украинская певица перехватила инициативу, запев: "Нино, люблю тебя" и "Нино, мы все любим тебя" — и здесь ее поддержал весь зал.
Открывала концерты Наталья Накопия (Natalia Nakopia), молодая грузинская певица. Ее выступление стало приятным сюрпризом для зрителей. Наталья пишет на нескольких языках, включая грузинский и английский.
На концертах проводились благотворительные аукционы, на которых было собрано более 150 000 грн. Среди лотов на аукционе был грузинский флаг с подписью певицы, грузинские напитки и вкусности. Эти деньги и часть средств с концертов будут направлены в БФ "За Луганщину" и ОО "ВПО Украины" и пойдут на помощь военным грузинского легиона, которые защищают Украину и реконструкцию квартир для семей из Бахмута и Луганщины.
Среди гостей Нино Катамадзе на концерте были представители Грузинского легиона, воюющие на фронте за Украину против российских окупантов. Она горячо приветствовала их со сцены. Также в зале присутствовали воины ВСУ, волонтеры, переселенцы, медики, Олег Скрипка (который также предоставил лоты для аукциона) и известный грузинский бизнесмен и меценат Коба Накопия.