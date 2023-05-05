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Нино Катамадзе собрала аншлаг на концертах в Киеве

5 мая 2023 18:21
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Нино Катамадзе собрала аншлаг на концертах в Киеве
Нино Катамадзе на концерте спела дуэтом с Джамалой. Фото: Оля Сошенко
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

28 и 29 апреля в КВЦ "Парковый" с аншлагом прошли благотворительные концерты грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе. В программе выступления Нино были как ее звездные хиты "Once In The Street", "Olei", так и совсем новые песни.

Особым моментом стало исполнение "Барабанщиков" в оригинальной аранжировке — единственная песня в репертуаре певицы, которую она исполняет на украинском, передают Новини.LIVE. Судя по реакции публики, она была очень растроганна.

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Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Оля Закревская
Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Оля Закревская

"Я ищу слова, чтобы они были наполнены любовью, которую меня просили передать вам мои друзья, вся Грузия, чтобы вы всегда знали – мы рядом! Для нас – Слава Украине, это – Слава Сакартвело! Победа Украины – это победа Сакартвело!", – заверила певица.

Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Оля Закревская
Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Василий Осадчий

На один из концертов Нино пришла певица Джамала, с которой ее связывает давняя дружба. Нино сошла со сцены в Джамалу и публика наслаждалась виртуозным и очень искренним джем-сейшеном от двух дев, а потом украинская певица перехватила инициативу, запев: "Нино, люблю тебя" и "Нино, мы все любим тебя" — и здесь ее поддержал весь зал.

Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Оля Сошенко
Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Оля Сошенко

Открывала концерты Наталья Накопия (Natalia Nakopia), молодая грузинская певица. Ее выступление стало приятным сюрпризом для зрителей. Наталья пишет на нескольких языках, включая грузинский и английский.

Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Оля Закревская

На концертах проводились благотворительные аукционы, на которых было собрано более 150 000 грн. Среди лотов на аукционе был грузинский флаг с подписью певицы, грузинские напитки и вкусности. Эти деньги и часть средств с концертов будут направлены в БФ "За Луганщину" и ОО "ВПО Украины" и пойдут на помощь военным грузинского легиона, которые защищают Украину и реконструкцию квартир для семей из Бахмута и Луганщины.

Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Оля Сошенко
Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Оля Закревская
Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Оля Сошенко
Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Василий Осадчий
Благотворительный концерт Нино Катамадзе в Киеве
Нино Катамадзе на благотворительном концерте в Киеве. Фото: Оля Сошенко

Среди гостей Нино Катамадзе на концерте были представители Грузинского легиона, воюющие на фронте за Украину против российских окупантов. Она горячо приветствовала их со сцены. Также в зале присутствовали воины ВСУ, волонтеры, переселенцы, медики, Олег Скрипка (который также предоставил лоты для аукциона) и известный грузинский бизнесмен и меценат Коба Накопия.

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