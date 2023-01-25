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Нова пісня Дорофєєвої завірусилася у соцмережах напередодні прем‘єри

25 січня 2023 12:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Нова пісня Наді Дорофєєвої до прем'єри завірусилася у соцмережах
Співачка Надя Дорофєєва(DOROFEEVA)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже завтра, 26 січня, відбудеться прем’єра нової композиції співачки Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA). Напередодні, колишня учасниця гурту "Время і Стекло" опублікувала декілька відео у своєму Tik Tok. Відео завірусилося, а шанувальники назнімали не одну тисячу своїх версій.

Новини.LIVE покаже деякі з них та опублікує фрагмент тексту майбутньої пісні.

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Деталі 

Отримала назву "Вотсап". Завдяки, зокрема, цьому месенджеру (WhatsApp), мільйони українців підтримують зв’язок дин з одним в такі складні часи. 

"Вона його просила, хоч іноді дзвони мені, дзвони мені. Фейстайм (FaceTime — запатентований продукт для відеотелефонії, розроблений Apple. — Ред.), алло, Вотсап, алло, умила телефон сльозами, як дощами скло. Сигнал, алло, Вотсап, алло, скоріше повертайся любий під моє крило", — співає Надя у майбутній композиції.

Через деякий час Дорофєєва зазначила в сторіз, що була приємно здивована, коли побачила понад дві тисячі каверів на свою майбутню пісню в Tik Tok та Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @julia.shpakk

Так, наприклад, дизайнерка Юлія Шпак опублікувала відео зі своїм коханим. На тлі водойми парочка обіймається та показує всю міць своїх стосунків.

"Вайб стосунків, коли ви щодня піклуєтесь про одне одного, цілуєте та нагадуєте словами та діями про своє кохання. Надя Дорофєєва, в самісеньке серце", — підписала відео дівчина. 

Інша користувачка соцмереж провела паралель між піснею Дорофєєвої та повномасштабною війною в Україні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 🧸💞 (@ulia_moldavchuk_)

Записують кавери не тільки дівчата, але й хлопці. Відео одного з них Надя Дорофєєва репостнула у себе в сторіз.

В коментарях під відео співачки шанувальники висловились про пісню “Вотсап”.

  • Одна з найсильніших робіт! Дякую за якісну українську музику, яка в саме серце
  • Пам’ятаю як тато подзвонив привітати з днем народження після двох тижнів без зв’язку. Тоді він боронив Лисичанськ
  • Я майже рік живу в такому темпі з таким проханням 
  • Як же це в серденько. Для нас, дружин військових…

Відзначимо, що цю пісню Надя Дорофєєва вже виконувала під час своїх благодійних концертів містами України наприкінці минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва показала, як записувала з бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним їхню першу спільну пісню "Щоб не було".

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