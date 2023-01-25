Ми в соцмережах:

Регионы
Одесса Киев Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Новая песня Дорофеевой завирусилась в соцсетях накануне премьеры arrow

Новая песня Дорофеевой завирусилась в соцсетях накануне премьеры

25 января 2023 12:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Новая песня Нади Дорофеевой к премьере завирусилась в соцсетях
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже завтра, 26 января, состоится премьера новой композиции певицы Нади Дорофеевой (DOROFEEVA). Накануне бывшая участница группы "Время и Стекло" опубликовала несколько видео в своем Tik Tok. Видео завирусилось, а поклонники наснимали не одну тысячу своих версий.

Новини.LIVE покажет некоторые из них и опубликует фрагмент текста будущей песни.

Читайте также:

Подробности

Получила название "Вотсап". Благодаря, в частности, этому мессенджеру (WhatsApp), миллионы украинцев поддерживают связь друг с другом в столь сложные времена.

"Она его просила, хоть иногда звони мне, звони мне. Фейстайм (FaceTime — запатентованный продукт для видеотелефонии, разработанный Apple. — Ред.), алло, Вотсап, алло, умыла телефон слезами, как дождями стекло. Сигнал, алло, Вотсап, алло, скорее возвращайся возлюбленный под мое крыло", — поет Надя в будущей композиции.

Через некоторое время Дорофеева отметила в сториз, что была приятно удивлена, увидев более двух тысяч каверов на свою будущую песню в Tik Tok и Instagram.

Так, например, дизайнер Юлия Шпак опубликовала видео со своим возлюбленным. На фоне водоема парочка обнимается и показывает всю силу своих отношений.

"Вайб отношений, когда вы ежедневно заботитесь друг о друге, целуете и напоминаете словами и действиями о своей любви. Надя Дорофеева, в самое сердце" , — подписала видео девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @julia.shpakk

Другая пользовательница соцсетей провела параллель между песней Дорофеевой и полномасштабной войной в Украине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 🧸💞 (@ulia_moldavchuk_)

Записывают каверы не только девушки, но и парни. Видео одного из них Надя Дорофеева репостнула у себя в сториз.

В комментариях под видео певицы поклонники высказались о песне "Вотсап".

  • Одна из самых сильных работ! Спасибо за качественную украинскую музыку, которая в самое сердце
  • Помню, как папа позвонил поздравить с днем рождения после двух недель без связи. Тогда он защищал Лисичанск
  • Я почти год живу в таком темпе с такой просьбой
  • Как же это в сердце. Для нас, жен военных…

Отметим, что эту песню Надя Дорофеева уже исполняла во время своих благотворительных концертов по городам Украины в конце прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала, как записывала с бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным их первую общую песню "Щоб не було".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:10 Рост цен аренды жилья не превысит 10% в 2023 году, – президент АСНУ Юрий Пита

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

13:56 ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю Министра развития общин: что известно

Новина з фото

13:55 Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:54 К танковой коалиции для Украины готова присоединиться еще одна страна ЕС, — СМИ

13:30 Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому

Новина з фото

13:25 Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды с украинским брендом

Новина з фото

13:21 Прокуратура сообщила о подозрении двум оккупантам, которые в Ирпене имитировали расстрел гражданских

13:18 В Украине возросло потребление электроэнергии: в Укрэнерго назвали причину

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

Новина з відео

12:57 В разведке рассказали, планирует ли кремль новое наступление на Украину

Новина з відео

12:09 Новая песня Дорофеевой завирусилась в соцсетях накануне премьеры

Новина з відео

09:25 Одесские рыцари нанесли мощный удар по оккупантам на Бахмутском направлении

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:41 В россии горела Феодоровская церковь

Новина з відео

08:35 Татьянин день 2023: красивые поздравления и яркие открытки с поздравлением

Новина з відео

07:15 Именины Татьяны 2023: самые теплые поздравления в прозе и стихах и оригинальные открытки для именинниц

Новина з відео

07:13 Лорак собирает деньги на восстановление домов украинцев: сказала ли она слово "война"

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 25 января: Близнецам — разобраться в чувствах, Козерогам — заняться здоровьем

Эксклюзив

14:00 Гончаренко: "Нужно быть каким-то моральным чудовищем, чтобы во время войны заниматься взяточничеством"

Эксклюзив

14:00 В день нужно от 5 до 10 грузовиков, которых нет: как работает Одесский гумштаб

08:00 Жилье будет дорожать: что происходит с арендой и "вторичкой" и чего ждать дальше

Эксклюзив

18:48 Зеленский начал масштабные чистки во власти: что это значит и кого могут уволить следующим

Эксклюзив

18:11 Колесная техника, дроны и тепловизоры: волонтер Сергей Притула о нуждах украинских военных

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:30 Яйца Минобороны: что может стоять за очередным околовоенным скандалом

14:29 Большая чистка: кто из чиновников потерял должности 24 января

Эксклюзив

13:45 Спасают жизнь: одесские коммунальщики начали акцию по сдаче крови

12:00 Увольнение Кирилла Тимошенко: деньги, скандалы, бэкграунд

08:00 Роботы-убийцы и искусственный интеллект: каким будет оружие будущего

Актуальное по теме

None 25 Январь 13:56

ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю Министра развития общин: что известно

None 25 Январь 13:55

Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины

None 25 Январь 13:13

Смертельный алкоголь: в Одесской области от отравления умер мужчина, а женщина впала в кому

None 25 Январь 13:25

Тина Кароль в свой день рождения выпустила патриотическую коллекцию одежды с украинским брендом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB