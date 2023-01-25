Новая песня Нади Дорофеевой к премьере завирусилась в соцсетях

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA)

Уже завтра, 26 января, состоится премьера новой композиции певицы Нади Дорофеевой (DOROFEEVA). Накануне бывшая участница группы "Время и Стекло" опубликовала несколько видео в своем Tik Tok. Видео завирусилось, а поклонники наснимали не одну тысячу своих версий.

Новини.LIVE покажет некоторые из них и опубликует фрагмент текста будущей песни.

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Получила название "Вотсап". Благодаря, в частности, этому мессенджеру (WhatsApp), миллионы украинцев поддерживают связь друг с другом в столь сложные времена.

"Она его просила, хоть иногда звони мне, звони мне. Фейстайм (FaceTime — запатентованный продукт для видеотелефонии, разработанный Apple. — Ред.), алло, Вотсап, алло, умыла телефон слезами, как дождями стекло. Сигнал, алло, Вотсап, алло, скорее возвращайся возлюбленный под мое крыло", — поет Надя в будущей композиции.

Через некоторое время Дорофеева отметила в сториз, что была приятно удивлена, увидев более двух тысяч каверов на свою будущую песню в Tik Tok и Instagram.

Так, например, дизайнер Юлия Шпак опубликовала видео со своим возлюбленным. На фоне водоема парочка обнимается и показывает всю силу своих отношений.

"Вайб отношений, когда вы ежедневно заботитесь друг о друге, целуете и напоминаете словами и действиями о своей любви. Надя Дорофеева, в самое сердце" , — подписала видео девушка.

Другая пользовательница соцсетей провела параллель между песней Дорофеевой и полномасштабной войной в Украине.

Записывают каверы не только девушки, но и парни. Видео одного из них Надя Дорофеева репостнула у себя в сториз.

В комментариях под видео певицы поклонники высказались о песне "Вотсап".

Одна из самых сильных работ! Спасибо за качественную украинскую музыку, которая в самое сердце

Помню, как папа позвонил поздравить с днем рождения после двух недель без связи. Тогда он защищал Лисичанск

Я почти год живу в таком темпе с такой просьбой

Как же это в сердце. Для нас, жен военных…

Отметим, что эту песню Надя Дорофеева уже исполняла во время своих благотворительных концертов по городам Украины в конце прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала, как записывала с бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным их первую общую песню "Щоб не було".