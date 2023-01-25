Новая песня Нади Дорофеевой к премьере завирусилась в соцсетях

Новая песня Дорофеевой завирусилась в соцсетях накануне премьеры
Уже завтра, 26 января, состоится премьера новой композиции певицы Нади Дорофеевой (DOROFEEVA). Накануне бывшая участница группы "Время и Стекло" опубликовала несколько видео в своем Tik Tok. Видео завирусилось, а поклонники наснимали не одну тысячу своих версий.
Новини.LIVE покажет некоторые из них и опубликует фрагмент текста будущей песни.
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Получила название "Вотсап". Благодаря, в частности, этому мессенджеру (WhatsApp), миллионы украинцев поддерживают связь друг с другом в столь сложные времена.
"Она его просила, хоть иногда звони мне, звони мне. Фейстайм (FaceTime — запатентованный продукт для видеотелефонии, разработанный Apple. — Ред.), алло, Вотсап, алло, умыла телефон слезами, как дождями стекло. Сигнал, алло, Вотсап, алло, скорее возвращайся возлюбленный под мое крыло", — поет Надя в будущей композиции.
Через некоторое время Дорофеева отметила в сториз, что была приятно удивлена, увидев более двух тысяч каверов на свою будущую песню в Tik Tok и Instagram.
Так, например, дизайнер Юлия Шпак опубликовала видео со своим возлюбленным. На фоне водоема парочка обнимается и показывает всю силу своих отношений.
"Вайб отношений, когда вы ежедневно заботитесь друг о друге, целуете и напоминаете словами и действиями о своей любви. Надя Дорофеева, в самое сердце" , — подписала видео девушка.
Другая пользовательница соцсетей провела параллель между песней Дорофеевой и полномасштабной войной в Украине.
Записывают каверы не только девушки, но и парни. Видео одного из них Надя Дорофеева репостнула у себя в сториз.
В комментариях под видео певицы поклонники высказались о песне "Вотсап".
- Одна из самых сильных работ! Спасибо за качественную украинскую музыку, которая в самое сердце
- Помню, как папа позвонил поздравить с днем рождения после двух недель без связи. Тогда он защищал Лисичанск
- Я почти год живу в таком темпе с такой просьбой
- Как же это в сердце. Для нас, жен военных…
Отметим, что эту песню Надя Дорофеева уже исполняла во время своих благотворительных концертов по городам Украины в конце прошлого года.
Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала, как записывала с бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным их первую общую песню "Щоб не було".