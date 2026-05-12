Новий об'єкт бажання: яке взуття підкорило Instagram у 2026 році

Дата публікації: 12 травня 2026 09:44
Наймодніше літнє взуття 2026: огляд трендів та фото з мережі
Білі мюлі. Фото з Instagram
Ключові моменти Мюлі в тренді цього сезону

Літо вже практично на порозі. Це той самий момент, коли хочеться нарешті сховати важкі кросівки подалі та додати образу тієї самої легкості, про яку ми мріяли всю зиму. І якщо говорити про взуття, яке буде актуальним в сезоні 2026, то це мюлі.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Мюлі в тренді цього сезону 

Це найбільш зручний варіант на сезон. До того ж, вони мають елегантний вигляд. Якщо минулого року мюлі були просто популярними, то зараз, після показів Ferragamo та Valentino, стає зрозуміло — це пара взуття, яка стане в нагоді кожній.

Трендові мюлі цього сезону
Ferragamo. Фото з Cosmopolitan

Тож забудьте про нудні класичні тапочки. Дизайнери вирішили погратися з формами, тож у 2026-му на піку будуть:

  • танкетка — вона повернулася в моду;
  • дивні підбори — в тренді вигнуті, архітектурні, незвичні;
  • широка союзка — це та частина, що закриває ногу;
  • відкритий гострий носок — має трохи зухвалий і дуже стильний вигляд.

З чим носити це взуття

Найкрутіше те, що мюлі — це про універсальність. Вони реально підлаштовуються під будь-який настрій. Якщо сьогодні хочеться чогось комфортного — міксуйте їх з улюбленими джинсами. Плануєте побачення в легкій спідниці? Мюлі додадуть образу жіночності. Навіть під трендові капрі, які зараз всюди, вони пасують ідеально.

Мюлі в легкому і модному образі
Мюлі в романтичному образі. Фото: Instagram/leasy_inparis

Колір має значення

Окрема тема — палітра. Цього року в моді "дофаміновий гардероб". Не бійтеся яскравих кольорів: насичений синій, соковитий рожевий чи навіть сонячно-жовтий. Яскрава пара мюлів може стати єдиним акцентом у спокійному образі, і цього буде цілком достатньо, щоб мати розкішний вигляд.

Тож, якщо ви шукаєте взуття, яке не просто припадатиме пилом у шафі, а буде з задоволенням носитися щодня — ви знаєте, що обирати. Літо обіцяє бути яскравим, тож зустрічайте його красиво.

жіноче взуття трендове взуття весна-літо 2026
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайлу
Автор:
Анна Бондаренко
