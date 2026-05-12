Самая модная летняя обувь 2026: обзор трендов и фото из сети

Новый объект желания: какая обувь покорила Instagram в 2026 году
Лето уже практически на пороге. Это тот самый момент, когда хочется наконец-то спрятать тяжелые кроссовки подальше и добавить образу той самой легкости, о которой мы мечтали всю зиму. И если говорить об обуви, которая будет актуальной в сезоне 2026, то это мюли.
Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.
Мюли в тренде этого сезона
Это наиболее удобный вариант на сезон. К тому же, они имеют элегантный вид. Если в прошлом году мюли были просто популярными, то сейчас, после показов Ferragamo и Valentino, становится понятно — это пара обуви, которая пригодится каждой.
Поэтому забудьте о скучных классических тапочках. Дизайнеры решили поиграть с формами, поэтому в 2026-м на пике будут:
- танкетка — она вернулась в моду;
- странные каблуки — в тренде изогнутые, архитектурные, необычные;
- широкая союзка — это та часть, которая закрывает ногу;
- открытый острый носок — выглядит немного дерзко и очень стильно.
С чем носить эту обувь
Самое крутое то, что мюли — это про универсальность. Они реально подстраиваются под любое настроение. Если сегодня хочется чего-то комфортного — миксуйте их с любимыми джинсами. Планируете свидание в легкой юбке? Мюли добавят образу женственности. Даже под трендовые капри, которые сейчас повсюду, они подходят идеально.
Цвет имеет значение
Отдельная тема — палитра. В этом году в моде "дофаминовый гардероб". Не бойтесь ярких цветов: насыщенный синий, сочный розовый или даже солнечно-желтый. Яркая пара мюлей может стать единственным акцентом в спокойном образе, и этого будет вполне достаточно, чтобы выглядеть роскошно.
Поэтому, если вы ищете обувь, которая не просто будет пылиться в шкафу, а будет с удовольствием носиться каждый день — вы знаете, что выбирать. Лето обещает быть ярким, так что встречайте его красиво.