Дружина Каньє Веста оголилась у провокативній рекламі його бренду

Каньє Вест та Б'янка Сенсорі. Фото: instagram.com/bianca.censori_official

Дружина репера Каньє Веста, Б'янка Сенсорі, з'явилась у рекламі його модного бренду Yeezy. Образ створила нігерійська дизайнерка Мовалола Огунлесі.

Про це пише The Daily Mail.

Читайте також:

Сміливий образ

Б'янка у рекламі модного бренду

На фото Сенсорі позує майже повністю оголеною, прикривши пікантні місця чорною стрічкою.

Дизайнерка модного бренду Каньє Веста готує нову колекцію

Каньє Вест та Б'янка Сенсорі познайомились у 2020 році, коли дівчина прийшла влаштуватися у фешн-компанію репера. А вже у січні цього року видання TMZ дізналось про те що пара одружилась.

Друзі Б'янки Сенсорі характеризують її як стильну та розумну дівчину, яка була ще студенткою, коли зустріла артиста. За словами близького оточення дівчини, репер після знайомства знайшов її соцмережі і особисто запропонував роботу.

Раніше Каньє Вест був одружений із зіркою реліті-шоу Кім Кардаш’ян, яка також була обличчям модного бренду Каньє Yeezy з 2014 по 2021.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян отримала титул "Ікона стилю-2021" за версією People's Choice Awards.