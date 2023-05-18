Жена Канье Веста обнажилась в провокационной рекламе его бренда

Новоиспеченная жена Канье Веста шокировала образом в новой рекламе бренда рэпера
Жена рэпера Канье Уэста, Бьянка Сенсори, появилась в рекламе его модного бренда Yeezy. Образ создала нигерийская дизайнер Мовалола Огунлеси.
Об этом пишет The Daily Mail.
Смелый образ
На фото Сенсор позирует почти полностью обнаженной, прикрыв пикантные места черной лентой.
Канье Уэст и Бьянка Сенсори познакомились в 2020 году, когда девушка пришла устроиться работать в фэшн-компанию рэпера. А уже в январе этого года издание TMZ узнало о том, что пара поженилась.
Друзья Бьянки Сенсори характеризуют ее как стильную и умную девушку, которая была еще студенткой, когда встретила артиста. По словам близкого окружения Сенсори, рэпер после знакомства нашел ее в соцсети и лично предложил работу.
Ранее Канье Уэст был женат на звезде релити-шоу Ким Кардашьян, которая также была лицом модного бренда Канье Yeezy с 2014 по 2021.
Напомним, Ким Кардашьян получила титул "Икона стиля-2021" по версии People's Choice Awards.