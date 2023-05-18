Жена Канье Веста обнажилась в провокационной рекламе его бренда

Канье Вест и Бьянка Сенсори. Фото: instagram.com/bianca.censori_official

Жена рэпера Канье Уэста, Бьянка Сенсори, появилась в рекламе его модного бренда Yeezy. Образ создала нигерийская дизайнер Мовалола Огунлеси.

Об этом пишет The Daily Mail.

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На фото Сенсор позирует почти полностью обнаженной, прикрыв пикантные места черной лентой.

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Канье Уэст и Бьянка Сенсори познакомились в 2020 году, когда девушка пришла устроиться работать в фэшн-компанию рэпера. А уже в январе этого года издание TMZ узнало о том, что пара поженилась.

Друзья Бьянки Сенсори характеризуют ее как стильную и умную девушку, которая была еще студенткой, когда встретила артиста. По словам близкого окружения Сенсори, рэпер после знакомства нашел ее в соцсети и лично предложил работу.

Ранее Канье Уэст был женат на звезде релити-шоу Ким Кардашьян, которая также была лицом модного бренда Канье Yeezy с 2014 по 2021.

Напомним, Ким Кардашьян получила титул "Икона стиля-2021" по версии People's Choice Awards.