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Новоиспеченная жена Канье Веста шокировала образом в новой рекламе бренда рэпера

18 мая 2023 15:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Канье Веста обнажилась в провокационной рекламе его бренда
Канье Вест и Бьянка Сенсори. Фото: instagram.com/bianca.censori_official
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена рэпера Канье Уэста, Бьянка Сенсори, появилась в рекламе его модного бренда Yeezy. Образ создала нигерийская дизайнер Мовалола Огунлеси.

Об этом пишет The Daily Mail.

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Бьянка в рекламе возможного бренда
Бьянка в рекламе модного бренда

На фото Сенсор позирует почти полностью обнаженной, прикрыв пикантные места черной лентой.

Канье Вест готовит новую коллекцию
Дизайнер модного бренда Канье Уэста готовит новую коллекцию

Канье Уэст и Бьянка Сенсори познакомились в 2020 году, когда девушка пришла устроиться работать в фэшн-компанию рэпера. А уже в январе этого года издание TMZ узнало о том, что пара поженилась.

Друзья Бьянки Сенсори характеризуют ее как стильную и умную девушку, которая была еще студенткой, когда встретила артиста. По словам близкого окружения Сенсори, рэпер после знакомства нашел ее в соцсети и лично предложил работу.

Ранее Канье Уэст был женат на звезде релити-шоу Ким Кардашьян, которая также была лицом модного бренда Канье Yeezy с 2014 по 2021.

Напомним, Ким Кардашьян получила титул "Икона стиля-2021" по версии People's Choice Awards.

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