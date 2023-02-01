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Оголена Бейонсе на коні оголосила про світове турне: в які країни поїде співачка

1 лютого 2023 17:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бейонсе їде у світове турне — які країни у списку
Американська співачка Бейонсе вирушає у світове турне
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня батько американської співачки Бейонсе, бізнесмен Метью Ноулз, оголосив про те, що його зіркова донька готується до світового турне. Втім, конкретні дати він не назвав.

І от уже сама Бейонсе у своєму Instagram підтвердила — довгоочікуваним концертам бути. 

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Деталі 

Майже п’ять років співачка не виступала на сцені. Нещодавній концерт на відкритті одного з готелів в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) став мегауспішним. Бейонсе найняла найкращих танцюристів не тільки на це шоу, але й для свого світового туру.

Воно отримало назву Renaissance на честь однойменного сьомого студійного альбому, вихід якого відбувся 29 липня минулого року. Провідний альбомний сингл Break My Soul лише через тиждень після дебюту очолив американський танцювальний хіт-парад Hot Dance/Electronic Songs (Billboard).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Турне розпочнеться вже 10 травня у столиці Швеції — Стокгольмі. А завершиться 27 вересня в Новому Орлеані (США). Всього у Бейонсе заплановано 41 концерт. Найближчий до України пройде 27 червня у Варшаві. Він стане фінальним у європейській частині туру. Продаж квитків ще не розпочато. 

Цікавий факт: перше за багато років турне Бейонсе збігається з головним музичним святом світу — пісенним конкурсом "Євробачення-2023", яке пройде в англійському Ліверпулі з 9 по 13 травня. Вочевидь, європейським шанувальникам доведеться щільно планувати свій графік, аби встигнути на всі події. На їхнє щастя, 13 травня, коли пройде фінал конкурсу, концертів у Бейонсе не заплановано.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасники американського гурту Black Eyed Peas заявили організаторам концерту в Польщі, що вийдуть на сцену лише з райдужними пов’язками на руках, аби підтримати ЛГБТ-спільноту. За свій виступ у прямому ефірі артисти отримали один мільйон доларів. 

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