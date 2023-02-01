Бейонсе едет в мировое турне — какие страны в списке

Обнаженная Бейонсе на коне объявила о мировом турне: в какие страны поедет певица
На прошлой неделе отец американской певицы Бейонсе, бизнесмен Мэтью Ноулз, объявил о том, что его звездная дочь готовится к мировому турне. Впрочем, конкретных дат он не назвал.
И вот уже сама Бейонсе в своем Instagram подтвердила — долгожданным концертам быть.
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Почти пять лет певица не выступала на сцене. Недавний концерт на открытии одного из отелей в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) стал мегауспешным. Бейонсе наняла лучших танцоров не только для этого шоу, но и для своего мирового тура.
Оно получило название Renaissance в честь одноименного седьмого студийного альбома, выход которого состоялся 29 июля прошлого года. Ведущий альбомный сингл Break My Soul спустя неделю после дебюта возглавил американский танцевальный хит-парад Hot Dance/Electronic Songs (Billboard).
Турне начнется уже 10 мая в столице Швеции — Стокгольме. А завершится 27 сентября в Новом Орлеане (США). Всего у Бейонсе запланирован 41 концерт. Ближайший к Украине пройдет 27 июня в Варшаве. Он станет финальным в европейской части тура. Продажа билетов еще не начата.
Интересный факт: первое за многие годы турне Бейонсе совпадает с главным музыкальным праздником мира — песенным конкурсом "Евровидение-2023", который пройдет в английском Ливерпуле с 9 по 13 мая. По всей видимости, европейским поклонникам придется плотно планировать свой график, чтобы успеть на все события. К их счастью, 13 мая, когда пройдет финал конкурса, концерты у Бейонсе не запланированы.
Напомним, ранее мы писали, что участники американской группы Black Eyed Peas заявили организаторам концерта в Польше, что выйдут на сцену только с радужными повязками на руках, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество. За свое выступление в прямом эфире артисты получили миллион долларов.