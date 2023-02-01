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Обнаженная Бейонсе на коне объявила о мировом турне: в какие страны поедет певица

1 февраля 2023 17:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бейонсе едет в мировое турне — какие страны в списке
Американская певица Бейонсе отправляется в мировое турне
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе отец американской певицы Бейонсе, бизнесмен Мэтью Ноулз, объявил о том, что его звездная дочь готовится к мировому турне. Впрочем, конкретных дат он не назвал.

И вот уже сама Бейонсе в своем Instagram подтвердила — долгожданным концертам быть.

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Подробности

Почти пять лет певица не выступала на сцене. Недавний концерт на открытии одного из отелей в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) стал мегауспешным. Бейонсе наняла лучших танцоров не только для этого шоу, но и для своего мирового тура.

Оно получило название Renaissance в честь одноименного седьмого студийного альбома, выход которого состоялся 29 июля прошлого года. Ведущий альбомный сингл Break My Soul спустя неделю после дебюта возглавил американский танцевальный хит-парад Hot Dance/Electronic Songs (Billboard).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

 

Турне начнется уже 10 мая в столице Швеции — Стокгольме. А завершится 27 сентября в Новом Орлеане (США). Всего у Бейонсе запланирован 41 концерт. Ближайший к Украине пройдет 27 июня в Варшаве. Он станет финальным в европейской части тура. Продажа билетов еще не начата.

Интересный факт: первое за многие годы турне Бейонсе совпадает с главным музыкальным праздником мира — песенным конкурсом "Евровидение-2023", который пройдет в английском Ливерпуле с 9 по 13 мая. По всей видимости, европейским поклонникам придется плотно планировать свой график, чтобы успеть на все события. К их счастью, 13 мая, когда пройдет финал конкурса, концерты у Бейонсе не запланированы.

Напомним, ранее мы писали, что участники американской группы Black Eyed Peas заявили организаторам концерта в Польше, что выйдут на сцену только с радужными повязками на руках, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество. За свое выступление в прямом эфире артисты получили миллион долларов.

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